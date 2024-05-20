beIN Trio ekibi derbideki kararları değerlendirdi: Kırmızı kart kararı doğru mu?
Trendyol Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile tamamlandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Alexander Djiku, 12 ve 21. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. beIN Trio ekibi, Galatasaray ile Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
"BENİM İÇİN SARI KART"
11. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın Szymanski'ye faulünde kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Burada; Szymanski topla oynadıktan sonra Barış Alper, Szymanski'nin ayağına bastı. Faulle birlikte bunun karşılığı benim için sarı kart.
"SARI KART GEREKİR"
Bülent Yıldırım: Şimdi tekrar söyleyeceğiz. Trio'da defalarca ifade ettim. Bakın; ayağına basılan oyuncu, can havliyle ve o basmanın etkisiyle o ayağı oradan zor çeker. Maç içerisinde basılan ve basılmayan durumları ayırt etmek adına bir kriter bu. Şimdi ayağına çivi gelecek. Can yanar, ayak orada kaldı.Devamında yükselirken zorlanarak ayağını çekebildiğini göreceğiz. Bir tespitim daha var bizim ligimizde. Hep ne diyoruz? Ayağa basmayı birincisinde kaçırdığınız zaman devamı geliyor. Bu akşam da sürekli geldi. Bu, net bir gecikmiş ayağa basmaydı ve sarı kartı gerektirir.
"SARI KARTA GÖTÜRÜYOR"
Deniz Çoban: Basmanın ötesinde gecikmiş olması, sarı karta biraz daha götürüyor. Yoksa şu açıdan temas anında baktığınız zaman gelmiş ve kaymış gibi gözüküyor ama çok gecikmiş bir müdahale. Şu ana kadar konuştuğumuz pozisyonlar içerisinde hakem için şanssızlık şu oldu; dakika 10 geldiğinde göstereceği pozisyonlara göstermeyip göstermeyeceği pozisyonlara gösterdi ve belli bir süre bu, böyle devam etti. Hakem, maçın başında kendisini de kendi kendine sıkıntıya soktu.
"BURASI SARI KART"
11. dakikada Djiku'ya gösterilen ilk sarı kartta hakemin kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Evet, şimdi önce faulün kendisinden başlayalım. İkili mücadele devam ederken yani burası artık gördüğünüz gibi çevredeki herkes yaklaşıyor. En başından da göstereceğimiz bir çevreden yaklaşan arkadaş var. Faulün niteliğine bakalım. Djiku, önce dirsek dışıyla yetişemedi. Rakibi yoklayacaktı. Daha sonra da uzattığı el... İkincisinde el, yüze oldu. Bu; bir kontrolsüz faul, sportmenliğe aykırı bir faul. Ayaktan da bir yoklama var. Her haliyle burası sarı kart.
"UYARILMASI GEREKİYOR"
Bülent Yıldırım: Şimdi klibin en başından gelirsek önlem alamadığınız zaman her şey devam ediyor. Ayağa basma dedik, ikinci örneğimiz de burada şu olacak; ben bir yere dikkat çekeceğim sadece ki buradan Nelsson gelecek. Girsin kareye. Şimdi geliyor. Sprinti atsın. Zıplaya zıplaya... Böyle atmosferi bozacak nitelikte... Bakın bakın... Sprinte bakın. O; kırmızı kart istiyor, sizi etkilemek istiyor. Tamam ancak buna karşı da bir önlem almanız lazım. Olmadığı zaman uzaktan koşmaya devam edecekler. Yine edecekler. Şeklen bakarsanız DVD'den uzaktan koşarak geldi, itiraz etti, buna sarı kart ama ben bunu söylemiyorum. Ancak bunun farkında olduğunuzu seçip ekip olarak bir şekilde Nelsson'un burada uyarılması lazım. Yoksa devam edecek.
"DOĞRU İSİM BULABİLİRDİ"
Bülent Yıldırım: Özet; sarı kart doğru, en azından Nelsson'un o uzaktan sprintinin farkındalığıyla ona karşı bir reaksiyon gösterebilirdi. Ardından bu çatışma esnasında grup çok olduğu için iki tane isme sarı kart göstermeye karar vermişti. Bu durum, çatışma; iki sarı kartsız geçmez dedi ancak maalesef en yanlış ikiliyi seçti. Arkada çatışma esnasında Barış Alper ve Osayi-Samuel, önce tartışıp sonra bu durumu kabullenip oradan problemsiz şekilde ayrıldıktan sonra hakem, yanlış ikiliyi seçti. İki oyuncuyu çağırıp sarı kart gösterecek. İkisi de hayretler içerisinde olayı takip edecek. Bence o grubun içerisinde çok daha doğru iki tane isim bulunabilirdi.
"NET SARI KART"
Bahattin Duran: Hocam; Djiku'nun top oyunda değilken eliyle, ayağını uzatmasıyla yaptığı hareketin karşılığı net sarı kart. Tartışmasız. Nelsson'un sprinti, benim için o da net sarı kart. Yani o kadar mesafeden... Maçta oyun içinde Nelsson'un bu kadar sprinti yok. O da benim için net sarı kart. Hakem, ilk gördüğünde ekip olarak Barış Alper ve Osayi-Samuel'e... Evet, onların yaptığı hareket başlangıçta sarı kartı gerektiriyor ama sonra oyuncularla konuşmaya dalınca aslında onların olayı kendi içlerinde hallettiğini görmüyor. Onu görse veya ekip içerisinde yardım alsa o ikisine sarı kart göstermezdi.
"GÖSTERMESE DAHA İYİ OLURDU"
Bahattin Duran: Futbol ne bekliyor? Şu anda itişiyorlar. Bunu gördüğümüz zaman ne deriz? İkisi de sarı kart görmeliydi deriz. Ama burada şu anda tatlıya bağlandı. Bakın, gülüyorlar. Bu, sarı kartları göstermeyebilirdi. Eğer devamını izleseydi... Göstermese daha iyi olurdu.
"İKİ SARI KARTI HAK EDİYORDU"
Deniz Çoban: Şimdi; bir, kartı çok çabuk çekmesi çok iyi. İki, bir şeye dikkat çekmek istiyorum; siz Nelsson'a dikkat çektiniz ve Abdülkerim galiba o da dördüncü hakeme geliyor. Bunu, şunun için gösteriyorum; Abdülkerim'e de sarı kart göstersin demek için değil. Hakemler, neye bakacaklarını şaşırıyorlar. Herkes kart istiyor, herkes. Kulübede oturan bir oyuncu, dördüncü hakeme geliyor. Sarı kartı, kırmızı kartı dördüncü hakem gösterecek gibi... Bir kaos oluyor. Şurada cümle yanlış bir yere gitmesin. Bu şekilde oyuncuların bir araya gelip de gerginliğin olduğu dakikalarda pozisyonuna göre karşılıklı birer oyuncuya ya da ikişer oyuncuya kart göstermesi lazım. Burada karşılıklı birer oyuncu yeterli ve sonradan işi tatlıya bağlıyor olmaları, Barış Alper'i ve Osayi'yi kurtarmaz. Yani hak ettilerse görürler ama şu gerginlik içinde iki oyuncu seçilecekse daha farklı iki oyuncu seçilebilirdi. Çünkü onlar, o gerginliğin içinde sonuç olarak tatlı bir yere geldiler ama yani burada eğer ki seçilecek başka oyuncu yoksa ve bu iki oyuncuysa ona da yok tatlıya bağladılar, buna da göstermeyeyim diyemezdi. Burası çünkü mutlaka Djiku'nun sarı kartının dışında iki sarı kartı hak ediyordu.
"DÖRT SARI KART FAZLA OLURDU"
Bülent Yıldırım: Hocam; şurada itenler, çekenler, uzaktan gelenler, ayağını savuranlar... Bakın, yani burada başka...
Deniz Çoban: Burada, bence en fazla sarı kartı hak eden bir tarafta Nelsson... Mesela Galatasaray'dan seçilecekse o seçilebilirdi. Karşı taraftan da başka bir oyuncu seçilebilirdi. Dört sarı kart da fazla olurdu burada.
Bülent Yıldırım: Yani dakika 12; hala disiplin otoritesi oturmadı, oyun kontrolü oturmadı.
"KIRMIZI KART YOK"
Deniz Çoban: Ama burada, Djiku'nun hareketinde de kırmızı gerektirecek bir durum yok. Sarı olur.
"HANGİSİNE LAF YETİŞTİRECEK?"
Deniz Çoban: Bütün kulübe bir anda fırlıyor. Fenerbahçe kulübesi de geliyor. Tamam, Galatasaraylılar kırmızı kart bekliyorlar. Fenerbahçeliler ne istiyor?
Bülent Yıldırım: Onlar da bir şey yok diye geliyor.
Deniz Çoban: Hakem, hangi birine laf yetiştirecek. Dördüncü hakem; sahayı mı takip edecek, onları mı kontrol edecek? Gerçekten burayı düzeltmeden bazı konularda mesafe kat edemeyeceğiz.
"İKİNCİ SARI KART YANLIŞ"
21. dakikada Djiku'ya gösterilen ikinci sarı kartta hakemin kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Hocam, Djiku'nun gördüğü ikinci sarı kart yanlış. Bu pozisyon, birinci sarı kart olsaydı o da yanlış olurdu. Burada, faul tartışılır. Önce onu söyleyeyim. Eğer Djiku, Torreira'nın ayağına bassaydı... Torreira, topla oynadıktan sonra sarı kartı düşünebilirdik. Burada, bir basma yok. Temas varsa dikkatsiz olabilir. Burada, tamamen Torreira faulü almaya gidiyor.
"KONTROLSÜZ BİR HAREKET YOK"
Bahattin Duran: O faul yapanın Djiku olduğunu biliyor. Daha yuvarlanırken dönüp hemen hakeme zaten sarı kart işareti yapıyor. Burada faulü Torreira, alıyor ama burada kontrolsüz bir hareket yok.
"UMUT VADEDEN ATAK YOK"
Bahattin Duran: Tam faulün olduğu anda duralım. Şimdi, bu bir taktik faul. Bu, bir umut vadeden atak mı diye bakıyoruz. Fenerbahçe'de defansında faul yapan Djiku'yu hariç tuttum ve devam etse 5 oyuncu neredeyse sette. Orta sahanın da ortasındayız. Galatasaray'dan da 3-4 oyuncu var. Yani umut vadeden bir atak da yok. Bu sebeplerden dolayı benim için bu pozisyon, kesinlikle sarı kart değil.
"TALİHSİZ BİR KARAR"
Bülent Yıldırım: Hakem adına çok talihsiz bir karar olduğunu düşünüyorum. Torreira, çapraz çalım atıp rakibini arkaya alarak onu ekarte ederken arkada varsa da çok küçük bir kontak... Kuvvetle muhtemel biraz önce basmaları kaçıran hakem, burada bir basma olduğunu düşündü. Çünkü taktik faul değil, umut vadeden atak söz konusu değil. Sadece faul. Orta alanda. Karşı kale arkasından da bir açı var. Onu da izleyenlerimize gösterelim.
"CEZA SAHASINDA KARIŞIRDI"
Bülent Yıldırım: Bakın, Djiku'nun ayağı yerde. Arada mesafe var.
Deniz Çoban: Sorum şu; bu pozisyon, ceza sahası içerisinde olsaydı ve hakem penaltı çalsaydı VAR karışır mıydı?
Bülent Yıldırım: Karışırdı.
Deniz Çoban: Bence de karışırdı. Bence burada faul yok.
"YANLIŞ BİR YORUM"
Bülent Yıldırım: Sağ ayağına basılmadığı gibi izleyenlerimiz Torreira'nın sol ayağına dikkat etsin. Büyüttü, sürttü, geldi... Basılan ayağın biraz önce nasıl davrandığını gördük. Burada, sağ ayağa da sol ayağa da bir müdahale söz konusu değil. Hadi bu temas; rakibi bozdu, hakem faul verdi. Kabul ama ancak sarı kart olmaz. Yanlış bir yorum olmuş.
"ÇOK KRİTİK BİR HATA"
Deniz Çoban: Ben de buradaki ikinci sarı karta da katılmıyorum hatta yani orta sahada böyle bir faul çalmış hakemi eleştirmem ama bu pozisyonun faul de olmadığını düşünüyorum. Gerçekten de 20. dakikada Arda Kardeşler adına çok kritik bir hata oldu.