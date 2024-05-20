Kainat güzeli ödülünü kazanmıştı: 76 yaşındayken hala 30 yaşında gösteriyor!
Güzellik yarışmalarının gösterişli dünyasında bazı insanlar asla silinmeyecek kalıcı bir izlenim bırakıyor. Kainat güzeli Apasra Hongsakula, zamansız zarafet ve güzelliğin bir örneği. İşte, 76 yaşında olmasına rağmen hala genç kalan kainat güzelinin hikayesi!
Güzellik kimi zaman zamansız olabiliyor. Tayland'ın ilk kainat güzeli olan Apasra için de durum böyle. Apasra'yı görenler onun 76 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekiyor. İşte, Tayland'ın kainat güzelinin bugünkü hali...
TAYLAND'IN İLK KAİNAT GÜZELİ KAZANANIYDI
Apasra Hongsakula, Tayland'ın ilk Kainat Güzeli kazananı olma onuruna sahip. Ulusunu dünya sahnesinde gururla temsil etti.. 1965 yılında Kainat Güzeli olarak taçlandırılan Apasra'nın zaferi, Tayland'ı büyük bir sevinç ve gururla dolduran önemli bir olaydı.
APASRA 76 YAŞINDA GENÇ GÖRÜNÜMÜNÜ KORUYOR
76 yaşındaki Apasra Hongsakula, oldukça genç bir görünüme sahip. Onun zamansız güzelliği ve ışıltılı ışıltısı yaşına meydan okuyor ve pek çok kişiyi onun çağa meydan okuyan çekiciliğine hayran bırakıyor.
Torunuyla çekilen fotoğrafta insanlar "Büyükanne olmak için çok genç görünüyor" yorumunu yapmaktan kendini alamıyor. Zarif varlığı ve eskimeyen cazibesiyle Apasra, "zarafetle yaşlan" atasözünün vücut bulmuş hali olmaya devam ediyor.
ELEŞTİRMENLER ONU ESTETİK AMELİYATLA SUÇLADI
Apsara'nın menajeri, onun maliyetli gençleştirme tedavileri olduğuyla ilgili dönen söylentilere son verdi ve bunları tamamen reddetti. Ona göre Apsara'nın yaptığı tek değişiklik saç stilinde dalgalıdan düze geçiş oldu ve bu da görünüşünü önemli ölçüde değiştirdi.
Ayrıca Apsara'nın yaşlanmaya meydan okuyan sırlarının, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve cildini korumak için bol miktarda güneş kremi kullanımını içeren özenli kişisel bakım rutinine dayandığını açıkladı.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynak: Instagram