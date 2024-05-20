Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaşlı Jean Onana'ya silahlı saldırı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaşlı Jean Onana'ya silahlı saldırı!

        Beşiktaş'ın Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana, hırsızlık girişiminin kurbanı oldu. Hırsızların Jean Onana'nın da içinde olduğu arabayı çalmaya çalıştığı ve silahla ateş açtığı belirtildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.05.2024 - 14:13 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bonservisi Beşiktaş'ta olan ve Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, Fransa'da silahlı saldırıya uğradı.

        2

        Fransa'dan Europe 1'in aktardığı habere göre Jean Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna hırsızlık girişiminin kurbanı oldu.

        3

        HIRSIZLAR, JEAN ONANA'NIN İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA ATEŞ AÇTI

        Olay pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 4 sularında yaşandı.

        4

        Jean Onana ve Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı.

        5

        Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı belirtildi.

        6

        Olay sonrası araçta çok fazla kurşun deliği bulundu.

        7

        Jean Onana ve Faris Moumbagna'nın talihsiz olayı yara almadan atlattığı aktarıldı. Hırsızların ise kaçtığı vurgulandı.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Eğirdir Gölü kıyısında el bombası alarmı: Plaj girişe kapatıldı
        Eğirdir Gölü kıyısında el bombası alarmı: Plaj girişe kapatıldı
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Çorlu tren kazasında gerekçeli karar: Talihe güvendi!
        Çorlu tren kazasında gerekçeli karar: Talihe güvendi!
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Olaylar böyle başladı!
        Olaylar böyle başladı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu