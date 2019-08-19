SON DAKİKA!

Garanti BBVA’nın Yeni CEO’su Recep Baştuğ oldu. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada "Bankamız Yönetim Kurulu 19.08.2019 tarihli kararında Sayın Ali Fuat Erbil'in Genel Müdürlük görevinden emeklilik talebi ile ilettiği istifa dilekçesi kabul edilmiştir. Sayın Erbil'in istifası ile boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna Recep Baştuğ'un atanmasına karar verilmiştir. Gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben Sayın Baştuğ'un 1 Eylül 2019 tarihi itibari ile söz konusu görevleri devralması planlanmaktadır." denildi.



Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Recep Baştuğ “Uzun yıllar görev aldığım, hem kişisel hem de profesyonel anlamda kariyerime önemli katkılar sunan Garanti BBVA’ya dönmekten büyük heyecan duyuyorum. Aynı zamanda Fuat Erbil’in görevi süresince imza attığı başarılı çalışmaları sürdürme fırsatı bulacağım için çok mutluyum” dedi.

'YENİ BİR YOLA GİRİYORUM'

Dört yılı genel müdürlük olmak üzere bankadaki 20 yıllık başarılı kariyerinin ardından emekli olacak Fuat Erbil ise konuyla ilgili olarak “Bankacılık alanında uzun yıllara dayanan ve kapsamlı kariyerimin ardından yeni bir yola girerken, Garanti BBVA’ya canı gönülden teşekkür ediyorum. Benim de yürekten inandığım, müşteri odaklılık ve dijitalleşme alanında farklılaşma vizyonuyla çağın olanaklarını ülkeme sunmayı hedefleyen Garanti BBVA'nın topluma ve Türkiye ekonomisine sunduğu katkılardan ötürü gurur duyuyorum." dedi.

Ali Fuat Erbil emeklilik talebi ile Garanti BBVA genel müdürlüğü görevinden istifa etti.

BBVA Grup CEO'su Onur Genç de, "Fuat Erbil ve Recep Baştuğ, Garanti BBVA'yı ülkenin en büyük ve en beğenilen finansal kurumlarından biri haline getiren yetkin insan kaynağını en iyi şekilde temsil ediyorlar. Fuat Erbil'e Garanti BBVA CEO'su olarak sunduğu katkılarından ötürü teşekkür ediyor, Recep Baştuğ'a ise yeni görevinde başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

1 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Garanti Bankası'nın yeni genel müdürü Recep Baştuğ, 1989 yılında Garanti Bankası'nda göreve başlamış, 2013'ün başında Ticari Bankacılık'tan sorumlu genel müdür yardımcısı görevini üstlenmiş, 2018 yılına kadar bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştü. Sonrasında Ciner Grubu'na geçmişti.

Baştuğ, Ciner Grubu Şirketleri Finansman ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesiydi. Baştuğ 1 Eylül itibariyle Garanti BBVA genel müdürlüğü görevini üstlenecek.

RECEP BAŞTUĞ KİMDİR?

Çukurova Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Recep Baştuğ, 1989 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu’nda göreve başladı. 1995-1999 Kurumsal Şube Müdürü, 1999-2004 Ticari Bölge Müdürü, 2004 -2012 yılları arasında da Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü Koordinatörü olarak görev yapan Baştuğ, 1 Ocak 2013 itibarıyla bugünkü görevine atandı. Baştuğ aynı zamanda Garanti Finansal Kiralama A.Ş. ve Garanti Faktoring A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Filo’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 27 yıl olan Baştuğ, Garanti Bankası'nda Ticari Bankacılık İstanbul ve Ankara Pazarlama, Ticari Bankacılık Anadolu Pazarlama, Tüketici Finansmanı alanlarından sorumluydu.