Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ise Suriye’deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.
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