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HaberlerParaSON DAKİKA! 2020 yılı dördüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
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Son dakika haberi... 2020 yılı dördüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Ekim-Aralık 2020 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi koronavirüs salgınıyla mücadele yılı 2020'yi yüzde 1.8'lik büyümeyle tamamladı. Son çeyrek büyüme performansı yüzde 5.9 oldu. Rakamlar beklentilerin altında kaldı. Türkiye'nin son çeyrekte yüzde 7 civarında büyümesi bekleniyordu. 2020'de kişi başı gelir 8 bin 599 dolar oldu

SON DAKİKA! 2020 yılı dördüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
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Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100),2020 yılında bir önceki yıla göre %1,8 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre %16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon TL oldu.

KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA 2020 YILINDA 60 BİN 537 TL OLDU

2020 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 60 537 TL, ABD doları cinsinden 8 599 olarak hesaplandı.

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2020 YILINDA YÜZDE 21.4 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %21,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri %13,7, tarım sektörü %4,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %2,8, gayrimenkul faaliyetleri %2,6, diğer hizmet faaliyetleri %2,5 ve sanayi %2,0 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,2, hizmetler %4,3, inşaat sektörü ise %3,5 azaldı.

GSYH 2020 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 5.9 ARTTI

GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,9 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GSYH ZİNCİRLENMİŞ HACİM ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 1.7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,8 arttı.

GSYH 2020 YILININ DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 524 MİLYAR 788 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26,2 artarak 1 trilyon 524 milyar 788 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 191 milyar 633 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI 2020 YILINDA YÜZDE 3.2 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %3,2 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %56,4 oldu.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2020 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 8.2 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %8,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %6,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %10,3 arttı.

MAL VE HİZMET İTHALATI 2020 YILINDA YÜZDE 7.4 ARTTI, İHRACATI İSE YÜZDE 15.4 AZALDI

2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ithalatı %7,4 arttı, ihracatı ise %15,4 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak aynı kalırken ithalatı ise %2,5 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2020 YILINDA YÜZDE 9.6 ARTTI

İşgücü ödemeleri 2020 yılında %9,6 artarken, net işletme artığı/karma gelir %20,2 arttı. İşgücü ödemeleri, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,2, net işletme artığı/karma gelir %32,0 arttı.

2020 YILINDA İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 33.0 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %34,8 iken bu oran 2020 yılında %33,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %47,5'ten %49,4'e yükseldi.

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