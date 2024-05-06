6 yaşındaki çocuğa istismar davası ertelendi!

6 yaşındaki H.K.G.’nin evlendirilmesi davasında karar 23 Ekim 2023 tarihinde açıklanmış ve sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

DHA'nın haberine göre kararın değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi sanık Kadir İstekli’nin 2004-2013 yılları arası için ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ 2020 yılı için ise ‘Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığını değerlendirdi.

KARAR, USUL VE ESAS YÖNÜNDEN BOZULDU Mağdur H.K.G.’nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiğini belirten mahkeme dosyayı usul ve esas yönünden bozmuştu. Bozulma kararının ardından Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirilerek katıldı.