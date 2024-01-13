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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "60 hesap belirlendi! 4 şüpheli yakalandı" dedi

        Son dakika haberi "60 hesap belirlendi! 4 şüpheli yakalandı!"

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından iki açıklamada bulundu: "Şehit olan Mehmetçiklerimize yönelik provokatif amaçlı paylaşım yapan 60 hesap tespit edildi. Yurt dışındaki 53 hesap sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. 7 şüpheliden 4'ü yakalandı. 32 ilde Bölücü Terör Örgütü`ne (BTÖ) yönelik düzenlenen 'KAHRAMANLAR-41' operasyonlarında toplam 113 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.01.2024 - 08:46 Güncelleme: 13.01.2024 - 08:58
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        "60 hesap belirlendi! 4 şüpheli yakalandı!"
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine yönelik terörist saldırıda şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi."

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        Şüphelilerden 53'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiğini belirten Yerlikaya, haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

        Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 4'ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin."

        32 İLDE KAHRAMANLAR-41 OPERASYONU: 113 GÖZALTI

        Yerlikaya, bir diğer paylaşımında ise "32 ilde Bölücü Terör Örgütü`ne (BTÖ) yönelik düzenlenen "KAHRAMANLAR-41" operasyonlarında toplam 113 şüpheli şahıs gözaltına alındı" dedi.

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