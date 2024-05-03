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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 77 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: 156 gözaltı

        Son dakika haberi 77 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: 156 gözaltı

        77 ilde düzenlenen çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi operasyonunda 156 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 08:02 Güncelleme: 03.05.2024 - 08:05
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        77 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: 156 gözaltı
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        77 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında düzenlenen “SİBERGÖZ-37” operasyonlarında 156 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak ve Bayburt olmak üzere toplam 77 ilde düzenlenen “SİBERGÖZ-37” operasyonlarında şüphelilerin; CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu; çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirdikleri tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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