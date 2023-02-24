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Son dakika haberi BDDK, konutlarda kredi kullanım sınırını yükseltti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar şeklinde güncelledi

Son dakika haberi BDDK, konutlarda kredi kullanım sınırını yükseltti
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90 kredi kullanım üst sınırını, 5 milyon lira ve altındaki konutlar olacak şekilde revize etti.

"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik"te yapılan değişikliklere ilişkin karar, BDDK'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Değişiklik doğrultusunda, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı tablosu güncellendi.

​​​​​​​Buna göre, değeri 5 milyon lira ve altında olan sıfır konutlar için, bu bedelin yüzde 80-90’ı kadar kredi kullanılabilecek.

Söz konusu oran, değeri 5 milyon lira ile 10 milyon lira arasındaki sıfır konutlar için ise yüzde 70 ila 80 arasında olacak. Değeri 10 milyon lira ile 20 milyon lira arasında değişen sıfır konutlar için tüketiciler bu bedelin azami yüzde 60-70’i kadar kredi alabilecek.

Değeri 20 milyon liranın üzerindeki sıfır konutların ise yüzde 50’si ila 60’ı arasında kredi kullanabilecek.

İKİNCİ EL KONUTLAR İÇİN DE AZAMİ ORANLAR YENİDEN BELİRLENDİ

Karar ile, ikinci el konut alımında ve konut teminatlı kredilerde kullandırılabilecek azami kredi tutarları da yukarı yönlü revize edildi.

Buna göre, değeri 1 milyon lira ve altında olan ikinci el konutlar için, bu bedelin yüzde 90’ı kadar kredi kullanılabilecek. Söz konusu oran, değeri 1 milyon lira ile 2 milyon lira arasındaki ikinci el konutlar için ise yüzde 60 ila 70 arasında olacak.

Değeri 2 milyon lira ile 5 milyon lira arasında değişen ikinci el konutlar için tüketiciler bu bedelin azami yüzde 50-60’ı kadar kredi alabilecek.

Değeri 5 milyon lira ile 10 milyon lira arasındaki ikinci el konutlarda 2,5 milyon lira ila 3 milyon lira tutarında kredi kullanılabilirken, 10 milyon lira üzerindeki ikinci el konutlar için kredi kullanılamayacak.

Öte yandan Yeni Konut Finansmanı Programı kapsamında kullandırılacak krediler karar kapsamında yapılan belirlemelere tabi olmayacak.

BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında değere sahip sıfır konutlar için yüzde 80-90 düzeyinde kredi kullandırılabiliyordu. İkinci el konutlar için ise azami yüzde 90'ı kadar kredi kullanabilme şartı 500 bin lira ve altı değere sahip konutlar için uygulanıyordu.

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