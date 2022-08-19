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Haberler Borsa Borsa İstanbul'a 1-18 Ağustos'ta 13.6 milyar TL yabancı yatırım girdi
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Son dakika haberi Borsa İstanbul'a 1-18 Ağustos'ta 13.6 milyar TL yabancı yatırım girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos’ta 12.6 milyar lira yabancı yatırımcı girişi gerçekleştiğini ve Merkez Bankası rezervinin 3 haftalık süreçte 15.4 milyar dolar artış kaydettiğini belirtti. Nebati, ”Yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir” dedi

Borsa İstanbul'a 1-18 Ağustos'ta 13.6 milyar TL yabancı yatırım girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13.6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Bakan Nebati, sermaye piyasalarının derinleşmeyi sürdürdüğünü ifade ederek, "Eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervimizde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildi. Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modelimiz ile yürütülen politikalarımız çok yönlü ve hedef odaklı. Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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