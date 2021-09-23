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Haberler Sağlık Bebeklere yanlış aşı mı vurudlu! SON DAKİKA: Bakanlık soruşturma başlattı - Haberler
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Son dakika! Ege üniversitesinde görevli bir öğretim üyesinin iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı

Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün, yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya hepatit B gibi aşılar yerine Covid-19 aşısı yapıldığını iddia etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Bebeklere yanlış aşı mı vurudlu! SON DAKİKA: Bakanlık soruşturma başlattı - Haberler
Bebeklere yanlış aşı iddiası! Bakanlık soruşturma başlattı
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HABERTURK.COM

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya hepatit B gibi aşılar yerine Covid-19 aşısı yapıldığını iddia etmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI: İDDİALAR KABUL EDİLEMEZ

Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"HASTANIN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR"

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bu konuda dünyada en güçlü alt yapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. Bilhassa birinci basamak sağlık kuruluşlarımız bu hususta titizlikle ve fedakarca yaygın aşılama programlarını başarıyla yürütmüşlerdir. Soğuk zincirin kırılması, sistemde herhangi bir aksama olması, aşamalardan herhangi bir düzeyde hata yapılması halinde sistem otomatik olarak uyarı vermekte ve gerekli incelemeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır.

İzmir ilimizde hatalı aşı uygulamasına ilişkin, sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelimizin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütülmektedir. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır."

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