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Nisanda ayı enflasyon verileri açıklandı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre nisanda yıllık enflasyon yüzde 17.14 ile yaklaşık 2 yılın zirvesine çıktı. Mart ayında enflasyon yüzde 16.19 seviyesindeydi

Nisanda ayı enflasyon verileri açıklandı
HABERTURK.COM

TÜİK nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon nisanda yüzde 17.14 oldu. Böylece enflasyon Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 16.19 olarak açıklanmıştı.

Nisanda aylık enflasyon ise yüzde 1.68 oldu.

TÜFE yıllık değişim oranları (%),Nisan 2021:

EN HIZLI ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre fiyat artışının yüksek olduğu ana harcama grupları sırasıyla, yüzde 29.31 ile ulaştırma, yüzde 22.27 ile ev eşyası ve yüzde 19.20 ile sağlık oldu.

Artışın en düşük olduğu ana gruplar ise yüzde 9.05 ile haberleşme, yüzde 10.21 ile eğitim ve yüzde 11.03 ile giyim ve ayakkabı olarak sıralandı.

MERKEZ BANKASI TAHMİN YÜKSELTTİ

Geçen hafta yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 9.4 seviyesinden yüzde 12.2'ye yükseltti.

TCMB ayrıca nisan ayında yüzde 17'nin üzerine çıkarak enflasyonun zirve yapmasını beklediğini duyurdu.

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