Gabar'da Eren operasyonu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Gabar'da Eren operasyonu!
ABONE OL

Son dakika haberi Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 harekatı! Gabar'da Eren operasyonu!

İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt’te 755 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün Operasyonu başlatıldı. operasyonun ilk gününde Gabar Dağı bölgesinde tespit edilen 10 mağara/sığınak imha edildi

Son dakika: Gabar'da Eren operasyonu!
Gabar'da Eren operasyonu!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 (Gabar Dağı) Şehit J.Uzm.Çvş. Fatih Berkay AKGÜN” Operasyonu başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 755 personel, 57 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Gabar Dağı bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen (8) adet mağara ve (2) adet sığınak içerisinde;

- (1) adet RPG-7 roketatar mühimmatı,
- (1) adet havan mühimmatı,
- (3) adet top mühimmatı,
- (30) adet piyade tüfeği mühimmatı,
- (2) teröriste ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları,
- (1) adet dürbün,
- (1) adet sırt çantası,
- (1) adet uyku tulumu,
- (22) parça muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İstanbul'da 3.5 ton metamfetamin ele geçirildi! - Haberler
GÜNDEM İstanbul'da 3.5 ton metamfetamin ele geçirildi!
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ | 2022 il il TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulaması nereden yapılır?
GÜNDEM Gözler arsa kura sonuçlarında!
Son dakika: Düzce'de artçı deprem sayısı açıklandı: 212... Düzce depreminde yaralı sayısı kaç? - Haberler
GÜNDEM Düzce'de son durum! 212 artçı deprem kaydedildi
İBB burs sonuçları sorgulama: 2022-2023 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM İBB burs sonuçları açıklandı mı?
İzmir'de dehşet | Sokakta yürüyen 2 kişiye ateş açıldı! Çifte infaz!
GÜNDEM 2 kişi öldürüldü! Sokakta çifte infaz!
TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 24-25 Kasım 2022 TOKİ Adıyaman kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak? Canlı izleme ekranı
GÜNDEM TOKİ Adıyaman kura sonuçları bekleniyor!
Son dakika: Marmaray'da arıza! Seferler yapılamıyor
GÜNDEM Marmaray'da arıza! Seferler yapılamıyor
TOKİ 2022 kura takvimi: İstanbul, Ankara, İzmir,ve il il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM TOKİ kura tarihleri: İstanbul, Ankara, İzmir...
Öğretmenler günü anlamı önemi ve tarihçesi: 24 Kasım'da ne oldu? Öğretmenler Günü ne zaman kutlanmaya başlandı, kim ilan etti?
GÜNDEM 24 Kasım Öğretmenler Günü önemi ve tarihçesi
Son dakika: Önce eşini sonra kendisini vurdu: 1 ölü! Kanlı kavga! - Öne çıkan gündem haberleri
GÜNDEM Önce eşini sonra kendisini vurdu: 1 ölü! Kanlı kavga!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.