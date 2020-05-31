Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika haberler... İçişleri: Şehit binbaşının gri listedeki faili etkisiz hale getirildi!
ABONE OL

Son dakika haberi İçişleri: Şehit binbaşının gri listedeki faili etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin, 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de arananlar arasında yer aldığını duyurdu. Gri listede yer alan teröristlerden birinin; Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş’un şehit edildiği saldırının faillerinden Kendal kod adlı Veysel Altun olduğu, diğerinin ise Şoreş Tatvan kod adlı Adem Çelebi olduğu belirlendi. Bakanlık, teröristlerle birlikte, 1 adet M16 marka tüfek, 1 adet kalaşnikov marka tüfek ve 4 adet el bombasını da ele geçirildiğini açıkladı

son dakika
HABERTURK.COM

Bitlis'te Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının faillerinden "Doktor-Kendal" kod adlı terörist Veysel Altun olduğu belirlendi.

Terörist Altun'un "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer aldığı kaydedildi. Bölgedeki arama tarama faaliyetlerinde bir M16 tüfek ve bir kalaşnikof ile 4 el bombası ele geçirildi.

"KANIN YERDE KALMADI..."

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörist Altun'un etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer Akkuş...Bu gece Bitlis'te arkadaşların, Kendal kod adlı Veysel Altun'u… ila cehenneme zümera."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Ölüme terk edilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı!
GÜNDEMÖlüme terk edilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Son dakika haberler... İki aile arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı!
GÜNDEMİki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı!
İbrahim Kalın'ın vizöründen ıssız İstanbul
GÜNDEMKalın'ın vizöründen ıssız İstanbul
Oruç Aruoba kimdir? Oruç Aruoba neden öldü? İşte Oruç Aruoba'nın kısaca hayatı
GÜNDEMOruç Aruoba kimdir?
Son dakika haberler... Şiddet mağduru kadın, şikâyete giderken vuruldu!
GÜNDEMŞiddet mağduru kadın, şikâyete giderken vuruldu!
Kalın: Darbeye tevessül eden müthiş bir tokat yiyeceğini görecektir
GÜNDEMKalın: Darbeye tevessül eden müthiş bir tokat ...
TBMM'de bu hafta! 48 gün sonra toplanıyor - Haber
GÜNDEMMeclis 48 gün sonra toplanıyor
Son dakika haberler... Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
GÜNDEMKastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberler! 6 bin yıllık tarihe darbe!
GÜNDEM6 bin yıllık tarihe darbe!
Son dakika haberler... Pazarcı arabasında 66 kilo eroin ele geçirildi!
GÜNDEMPazarcı arabasında 66 kilo eroin ele geçirildi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X