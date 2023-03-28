Kocasını öldüren Emel'in ifadesi ortaya çıktı! İşte cinayetin nedeni!

DHA'da yer alan habere göre Barış Selahattin Ener (55) ile kendisiyle aynı kafeteryada çalışan eşi Emel Ener (35) arasında geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Emel Ener, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Ener'i sırtından bıçakladı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR YIL ÖNCE İKİNCİ EVLİLİKLERİNİ YAPMIŞLAR

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Barış Selahattin Ener'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir yıl önce ikinci evliliklerini yapan Ener çiftinin bir süre önce İstanbul'dan Denizli'ye taşındıkları, sürekli olarak geçimsizlik yüzünden tartıştıkları ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.