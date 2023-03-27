Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü!

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DHA

Denizli'de olay, saat 02.00 sıralarında 15 Mayıs Mahallesi 720 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

KARI KOCA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Barış Selahattin Ener (55) ile kendisiyle aynı kafeteryada çalışan eşi Emel Ener (35) arasında geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı.

KOCASINI SIRTINDAN BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Emel Ener, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Ener'i sırtından bıçakladı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"EŞİM SALDIRDI, CİNNET GEÇİRDİM" DEDİ

Sağlık ekipleri, Ener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Emel Ener'in polisteki ilk ifadesinde, eşinin kendisine saldırması sonrası cinnet geçirip cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

BİR YIL ÖNCE İKİNCİ EVLİLİKLERİNİ YAPMIŞLAR

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Barış Selahattin Ener'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir yıl önce ikinci evliliklerini yapan Ener çiftinin bir süre önce İstanbul'dan Denizli'ye taşındıkları, sürekli olarak geçimsizlik yüzünden tartıştıkları ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.