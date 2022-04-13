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Haberler Dünya New York metrosu saldırısının şüphelisi yakalandı
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Son dakika haberi New York metrosu saldırısının şüphelisi yakalandı

New York metrosunda düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi 62 yaşındaki Frank James yakalandı. 23 kişiyi yaralayan saldırgan, 'federal terör' suçuyla suçlanıyor.

New York metrosu saldırısının şüphelisi yakalandı
New York metrosu saldırısının şüphelisi yakalandı
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HABERTURK.COM

62 yaşındaki Frank R. James, New York kentinin Manhattans East Village semtinde gözaltına alındı.

Yetkili, James'in nerede olabileceğine dair bir ipucu alınmasının ardından kolluk kuvvetlerinin James'i tespit ettiğini söyledi.

Frank R. James, federal terör suçuyla suçlanıyor.

James'in gözaltına alınmasının ardından açıklamalarda bulunan New York polisi, James'in daha önce FBI tarafından araştırılmadığını söylerken,yüzlerce dedektifin şüpheliyi izlemek ve bulmak için güvenlik videosunu taradığını belirtti.

Polis, James'in daha önce New York'ta dokuz, New Jersey'de üç kez tutuklandığını bildirdi.

NEW YORK METRO SALDIRISI

Dün, New York'ta metro istasyonuna bir saldırı gerçekleştirilmişti. New York polisi, 23 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin "şüpheli" olarak arandığını bildirmişti.

Gaz maskeli ve işçi üniforması giyen saldırgan saldırının ardından kaçmıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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