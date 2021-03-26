Otobüste indirimli bilet kampanyası başladı 0:00 / 0:00

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, ulusal ölçekte yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının “yüzde 50 indirim”li bilet satışlarına başlayacağını belirterek, “Yan yana iki koltuktan biri normal fiyatla satılacak. İkinci koltuk, yüzde 50 indirimli olacak” dedi. Böylece, söz konusu yolcunun yanındaki koltuk boş kalacak. Yıldırım, diğer otobüs firmalarının da indirimli bilet satış kampanyası başlatmasını beklediklerini kaydederek, “Bu firmamızın ardından öteki otobüs firmalarının da bu yönde kampanyaya başlayabileceğini düşünüyorum” dedi.