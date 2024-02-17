Pendik Kaymakamlığına silahlı saldırı!

Pendik Kaymakamlığı'nın Batı Mahallesi'nde bulunan lojmanının bulunduğu sokağa gelen motosikletli iki kişi, lojmanın önünde bulunan polis noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "16 Şubat 2024 günü saat 22.45'te siyah giyimli ve kasklı şüpheli iki şahıs, Pendik ilçesi Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne motosikletle gelmiş, bina girişine motosikleti bırakarak çevrede dolaşmaya başlamıştır. Bölgede görevli bulunan polis memurları durumdan şüphelenerek şahıslara kimlik kontrolü yapmak istemiş. Ancak şüpheli şahıslar polis memurlarına ateş açmıştır. Görevli polis memurlarımızın karşılık vermesi üzerine şüpheli şahıslar motosikletle olay yerinden kaçmıştır. Şahısların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları emniyet birimlerimizce devam etmekte olup, olayda ölen ya da yaralanan yoktur" denildi.