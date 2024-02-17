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        Haberler Gündem Güncel Pendik Kaymakamlığına silahlı saldırı! - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına silahlı saldırı!

        Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 01:01 Güncelleme: 17.02.2024 - 02:05
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        Pendik Kaymakamlığına silahlı saldırı!
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        Pendik Kaymakamlığı'nın Batı Mahallesi'nde bulunan lojmanının bulunduğu sokağa gelen motosikletli iki kişi, lojmanın önünde bulunan polis noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi.

        Polis ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı.

        Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "16 Şubat 2024 günü saat 22.45'te siyah giyimli ve kasklı şüpheli iki şahıs, Pendik ilçesi Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne motosikletle gelmiş, bina girişine motosikleti bırakarak çevrede dolaşmaya başlamıştır. Bölgede görevli bulunan polis memurları durumdan şüphelenerek şahıslara kimlik kontrolü yapmak istemiş. Ancak şüpheli şahıslar polis memurlarına ateş açmıştır. Görevli polis memurlarımızın karşılık vermesi üzerine şüpheli şahıslar motosikletle olay yerinden kaçmıştır. Şahısların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları emniyet birimlerimizce devam etmekte olup, olayda ölen ya da yaralanan yoktur" denildi.

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