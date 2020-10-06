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6 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Süper Loto'nun büyük ikramiyesini bu hafta kazanan çıkmadı ve önümüzdeki haftaya devretti. İşte, 6 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları...

6 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. 6 Ekim 2020 Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

6 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI 2020: 1 - 4 -20 - 21 - 25 - 29

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