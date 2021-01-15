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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi: Trabzon'da 73 ayrı nokta alevlere teslim oldu! - Haberler
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Son dakika haberler... Trabzon'da son birkaç günde 73 ayrı nokta alevlere teslim oldu!

Trabzon'da son birkaç gün içerisinde 15 ilçedeki 73 mahallede orman ve örtü yangını çıktığı bildirildi. AFAD yapılan açıklamada, "Tarımsal faaliyetlerin bitmesinden sonraki süreçte yaprakların dökülmesi neticesinde yakılan ateşlerden dolayı orman yangınları meydana gelebilmektedir" denildi

Son dakika haberi: Trabzon'da 73 ayrı nokta alevlere teslim oldu! - Haberler
AA

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamada, Trabzon'un Akçaabat, Arsin, Araklı, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Düzköy, Ortahisar, Of, Maçka, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerine bağlı 73 mahallede son birkaç gün içerisinde orman ve örtü yangınları meydana geldiği belirtildi.

AA'nın haberine göre, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangınların, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki itfaiye ekiplerince söndürüldüğü kaydedildi.

Vatandaşların yangınlara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldığı açıklamada, "Tarımsal faaliyetlerin bitmesinden sonraki süreçte yaprakların dökülmesi ve bahçe temizliklerinin yapılması neticesinde yakılan ateşlerden dolayı orman yangınları meydana gelebilmektedir. Bu nedenle yangınların çıkmaması için tedbirli ve dikkatli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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