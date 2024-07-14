Son dakika haberi Trump'ın mitinginde ateş açıldı
ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim mitingi sırasında duyulan silah sesine benzer patlama ile sağ kulağından yaralandı. Trump'ı korumalar kürsüden indirdi
Giriş: 14.07.2024 - 01:40 Güncelleme: 14.07.2024 - 01:49
Eski ABD Başkanı Trump'ın Pensilvanya eyaletindeki miting konuşması sırasında çok sayıda silah sesi duyuldu. Kulağını tuttuğu görülen Trump yere doğru eğildi.
Güvenlik güçleri Cumhuriyetçi başkan adayının üstüne kapandı ve Trump hızla kürsüden uzaklaştırıldı. Trump'ın yüzünden kan akması da dikkati çekti
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