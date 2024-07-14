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        Haberler Dünya Son dakika haberi Trump'ın mitinginde ateş açıldı | Dış Haberler

        Son dakika haberi Trump'ın mitinginde ateş açıldı

        ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim mitingi sırasında duyulan silah sesine benzer patlama ile sağ kulağından yaralandı. Trump'ı korumalar kürsüden indirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 01:40 Güncelleme: 14.07.2024 - 01:49
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        Trump'ın mitinginde ateş açıldı
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        Eski ABD Başkanı Trump'ın Pensilvanya eyaletindeki miting konuşması sırasında çok sayıda silah sesi duyuldu. Kulağını tuttuğu görülen Trump yere doğru eğildi.

        Güvenlik güçleri Cumhuriyetçi başkan adayının üstüne kapandı ve Trump hızla kürsüden uzaklaştırıldı. Trump'ın yüzünden kan akması da dikkati çekti

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