Trump'ın uğradığı saldırı farklı açıdan yayınlandı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pansilvanya'da düzenlenen mitingte saldırıya uğradığı anın başka açıdan görüntüleri yayınlandı
Giriş: 14.07.2024 - 04:59 Güncelleme: 14.07.2024 - 05:06
Pansilvanya'daki mitingte kalabalığa hitap ederken silahlı saldırıya uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bir başka açıdan görüntüleri yayınlandı.
KESKİN NİŞANCILAR ÇATIDA
Görüntülerde Trump'ın konuşma yaptığı kürsünün sağ tarafında bulunan keskin nişancılar dikkat çekiyor. Trump'un saldırıya uğrama anında ise keskin nişancıların seri ateş ettikleri ekrana yansıyor.
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