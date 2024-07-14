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        Haberler Dünya Dünya liderlerinden saldırıya uğrayan eski ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun mesajı | Dış Haberler

        Dünya liderlerinden saldırıya uğrayan eski ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun mesajı

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde miting sırasında kürsüde konuşurken, silah seslerine benzer patlamalardan sonra kulağından yaralandığı ve sağ yanağından kanlar aktığı görüldü. Trump'ın durumunun iyi olduğu açıklanırken dünya liderlerinden geçmiş olsun mesajları gelmeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 03:03 Güncelleme: 14.07.2024 - 03:24
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        Trump'a geçmiş olsun mesajları
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        Dünya liderleri, saldırıya uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajları gönderdi.

        Trump'ın mitinginde ateş açıldı
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'a saldırı haberinin kendisini ve eşi Sara Netanyahu'yu şoke ettiğini söyledi. Netanyahu, "Trump'ın güvenliği ve bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz" dedi.

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "iyi arkadaşı olduğunu" söylediği Trump'a düzenlenen saldırının ardından, "Bu karanlık saatlerde aklım ve dualarım Başkan Donald Trump'la" ifadesini kullandı.

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Başkan Trump’a saldırı haberi beni şoke etti. Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Siyasi temsilcilere yönelik kabul edilemez şiddet eylemlerine bir kez daha tanık oluyoruz” diye konuştu.

        Eski ABD Başkanı Barack Obama ise "Demokrasimizde siyasi şiddete kesinlikle yer yok. Henüz tam olarak ne olduğunu bilmesek de, eski Başkan Trump'ın ciddi şekilde yaralanmaması hepimizi rahatlatmalı. Olayları, siyasette nezaketi ve saygıyı tekrar tahsis etmek için kullanmalıyız. Michelle ve ben, kendisine acil şifalar diliyoruz" dedi.

        NE OLDU?

        ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralandı.

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        İlk patlamanın ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü.

        Patlamalar devam ederken, korumalar kürsüye atlayarak, Trump'ın etrafını sardı.

        Sözcüsü Steven Cheung, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
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