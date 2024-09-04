İstanbul Vaniköy'de imara aykırı olarak düzenlemeler yapılan, kaçak bölümler eklenen Boğaz manzaralı villa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yıkılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Vaniköy'deki ruhsatsız yapı hakkında X'ten açıklama yaptı.

Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme Haberi Görüntüle

Açıklamada, "Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde, birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir" denildi.

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YIKIM ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Dr. Ejder Batur şunları söyledi:

"Burası 2960 kanuna göre Boğaziçi İmar Müdürlüğü sorumluluğunda olması hasebiyle, biz aynı gün İBB İmar Müdürlüğü'ne yazımızı ilettik. Ertesi gün ekiplerimiz buraya intikal ettiler ve bir takım kaçak yapılaşmaların olduğunu gördüler, tespit ettiler ve mühürlediler. 2 adet iskanlı bina ve bunların dışında da 5 farklı yapı yaptılar. 22 Ağustos tarihi itibariyle suç duyurusunda bulunduk. İhbarın geldiği andan itibaren buradaki kaçak yapılaşmada mühürlemeyi yaptık. Kamu kurumları hukuka en çok riayet etmesi gereken kurumlar. Bizim mevzuat ne emrediyorsa yapmamız gerekiyor. Bir an evvel hukuksal mevzuat çerçevesinde, ilgilisiyle birlikte yıkım işlemlerini bugün itibariyle koordine ederek başlattık.

Toplam 7 parça yapı var. 2'si iskanlı, 5'i iskansız. 5'i için yıkım devam ediyor. Ne yapıyorsak yapalım yapacağımız işin hukuki mevzuat içinde olmasına dikkat etmeliyiz.

2023 Nisanı'nda İBB İmar Müdürlüğü tarafından ilgilerine verilmiş 90 günlük bakım izni var. 3 aylık süre içinde uygulanmak için verilmiş. Boğaziçi İmar Müdürlüğü envanterine yapılaşma tehlikesi girmiş. Daha hassas denetim yapılmalıydı.

Kamu olarak, bakanlık olarak Boğaziçi'yi korumaya devam edeceğiz. Çivi çakılmasına kolayca müsaade edilemeyen bölgedir. Bakanlığımızın koordinesinde yasal mevzuat çerçevesinde bir yıkım gerçekleştiriliyor. Boğaziçi'ni korumaya devam edeceğiz."

HANGİ YAPILAR YIKILACAK? Ekiplerin saha incelemesinde, Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı'nda, yürürlükteki imar planında "ikinci grup koru alanı ağaçlandırılacak alanlar" lejantında kalan bölgede tespit edilen ve yıkımına başlanan yapılar şu şekilde: "3 adet 2 katlı, 4 adet 1 katlı kısmen betonarme kısmen çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli yapılar, 1 adet havuz yapısı, 1 adet güçlendirilmiş set yapısı, betonarme istinat duvarları, merdivenler, bahçe duvarları, bekçi kulübeleri, altyapı çalışmaları, yapı malzemeleri ve atıkları, doğal zeminde beton enjeksiyonu, kazı, dolgu, kademelendirme ve setler"

EL DEĞİŞTİRMİŞTİ Habertürk haber merkezinden Uzay Kesmen'in aktardığı bilgilere göre; Vaniköy'de ormanlık arazi içerisinde yer alan ve kaçak yapılarla gündeme gelen villanın ilk sahibi Mustafa Avni Cüre'ydi. Cüre'nin vefatının ardından çocuklarının villayı kiraya verdiği belirtildi. 10 dönümlük arazi içerisinde yer alan söz konusu villada Adnan Oktar da yıllarca kiracı olarak oturdu. Vaniköy sırtlarında yer alan ve boğazı gören lüks villa, Adnan Oktar tutuklandıktan sonra Boris Borişenko adına Rus milyarder Roman Abramoviç tarafından satın alındı. Villanın, 26 milyon dolara alındığı iddia edildi.