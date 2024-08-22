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        Haberler Gündem Güncel Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bakanlıktan Vaniköy'deki villa inşaatıyla ilgili 'İnceleme' açıklaması

        İstanbul Boğazı'na bakan Vaniköy'de ormanlık arazi içerisinde yer alan villa inşaatı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:04
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        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy'de ormanlık arazi içindeki ilgili harekete geçti.

        DHA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

        Üsküdar, Vaniköy'de ormanlık arazi içindeki villa inşaatı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

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        İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki inşaat faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

        İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir." ifadelerini kullandı.

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