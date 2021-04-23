HABERTURK.COM

Kripto para borsası Thodex'in ardından Vebitcoin de faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. Borsanın internet sitesi vebitcoin.com’da şu açıklama yer alıyor: “Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız.”

Kapat

HESAPLARINA BLOKE KOYULDU

Bu arada MASAK'ın Vebitcoin'in Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koyduğu öğrenildi.

Ayrıca söz konusu firma ve yöneticileri hakkında da incleme başlatıldı.

'YOĞUNLUK VAR' DEMİŞTİ

Vebitcoin son dönemde platformla ilgili yaşanan sıkıntılar üzerine 17 Nisan'da şu açıklamayı yapmıştı: "Bankalarımızın alt yapısında gerçekleştirdiğimiz iyileştirme çalışmaları ve son dönemlerde kripto para sektöründe yaşanan gelişmeler ile birlikte regülasyon süreçlerine olan hazırlığımızdan dolayı işlemlerimizde yoğunluk mevcuttur. Bu durum çekim taleplerinizde gecikmelere sebep olmakta, işlemleriniz beklenenden daha uzun sürede gerçekleşebilmektedir. Bu süreçleri en iyi sürede tamamlamayı hedefleyerek, kullanıcılarımız için daha akıcı ve optimize edilmiş bir ticaret deneyimi sunma hedefimiz doğrultusunda beklediğimiz yüksek standartlı ticaret faaliyetlerinizden emin olmanızı istemekteyiz. En kısa sürede işlemlerinizin tamamlanmasını sağlayacağız."

'HIZLA ARTAN KULLANICI SAYISI' YÜZÜNDEN BAKIM ÇALIŞMASI

19 Nisan'da ise 'hızla artan kullanıcı sayısı' nedeniyle bir altyapı bakım çalışması yapılacağı bildirildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hızla artan kullanıcı sayımız ve işlem yoğunluğu nedeniyle, temel önceliğimiz olan müşteri memnuniyetinin önemli hedefimiz olduğunu belirtmek adına, geniş kapsamlı iyileştirme/geliştirme/altyapı ve güvenlik çalışmaları yürütmekteyiz. Bu doğrultuda sistemimizi tüm fonksiyonel güvenlik açısından geliştirmeyi planlayarak, 20.04.2021 tarihinde saat 01.00’de altyapımızda planlanmış bakım çalışması yapılacaktır. İki saat olması planlanan bu çalışma hakkında bilgilendirmeleri bu sayfa üzerinden edinebilirsiniz. Bu süreçte sitemizde gerçekleştirmeyi planladığınız işlemlerinizi bu saatlere göre planlamanızı rica ederiz."

MUĞLA'DA İDDAA BAYİİ İŞLETİYOR

Vebitcoin 2017 Ağustos ayında kurulmuştu. Merkezi Muğla'da olan Vebitcoin Türkiye'deki kripto para borsalarında işlem hacminde 6. sırada yer alıyordu. Son 24 saate işlem hacmi 510 milyon TL olmuştu.

Ticaret sicile göre şirketin kurucusu ve CEO'su İlker Baş. Muğla'da İddaa bayii işleten İlker Baş, aynı zamanda Muğla Ticaret Odası meclisi üyesi.

50 BİN TL SERMAYE İLE KURULMUŞ

Şirket 50 bin TL sermaye ile kurulmuş. 2020'nin Şubat ayında sermayesini 950 bin TL artırarak 1 milyon TL'ye çıkarmış.

60-70 MİLYON DOLARLIK İŞLEM HACMİ

Vebitcoin'de 18 farklı kripto parayla işle yapılabiliyordu. Platformun son 3 ayına bakıldığında günlük işlem hacmi 60 ila 70 milyon dolar arasında değişiyordu.

Vebitcoin'in son 3 aydaki işlem hacmi: