Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Thodex Türkiye'nin gündemine oturdu

Kripto para borsası Thodex'in faaliyetlerini durdurdu. Firmanın kurucusu Daruk Fatih özer yurtdışına çıkarken 2 milyar dolarlık varlığın buharlaşma ihtimali doğdu. İstanbul Savcılığı konuyla ilgili soruşturma açarken, MASAK da şirketin hesaplarına bloke koydu

Thodex Türkiye'nin gündemine oturdu
HABERTURK.COM / Reuters

Kripto para borsası Thodex'in işlemlerini durdurup, CEO ve Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına çıkması Türkiye'nin gündemine oturdu. Yatırımcılar paralarının akıbetini merak ederken yaklaşık 2 milyar dolarlık varlığın buharlaşma ihtimali doğdu.

MASAK şirketin Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan tüm hesaplarına bloke koydu.

Faruk Fatih Özer ise şirketin internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada hesaplarındaki anormal dalgalanma nedeniyle işleme geçici kapatıldığını; şüpheli durumdaki kullanıcı hesapları netleşince ödemelerin yapılacağını duyurdu. Şirket 20 Nisan'da alt yapı çalışmaları dolayısıyla işlemleri 6 saat süreliğine durduğunu açıklamış ardından 21 Nisan'da ise "yeni bir ortak geleceği" gerekçesiyle işlemlerin kapatıldığını ve bu sürecin 4-5 gün süreceğini duyurmuştu.

Özer dün son olarak ise Türkiye'ye dönerek yetkililerle ş birliği içinde olacağını beyan etti.

Thodex'teki bazı yatırımcıların avukatı olan Oğuz Evren Kılıç borsanın kurucusunun yurtdışına çıktığını ve borsa kullanıcılarının savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Kılıç'ın verdiği bilgiye göre Thodex'in yaklaşık 391.000
aktif kullanıcısı bulunuyordu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelişmelerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'te gerçekleşen ve çok sayıda kişinin mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.

Öte yandan soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alınırken, Reuters İstanbul Emniyeti'nin şirketin kurucusunun Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiğini açıkladığını bildirdi. İstanbul Emniyeti soruşturma kapsamında Thodex binasına
girildiğini ve gerekli işlemlerin yürütüldüğünü söyledi.

MASAK tarafından firmanın Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına bloke konulurken olayda adı geçen kişi ve firma hakkında inceleme başlattı.

Yaklaşık dört yıldır faaliyet gösteren Thodex'in internet sitesinde ilk yapılan açıklamasında "dünya çapında bilinirliği
olan" banka ve fonların borsaya ortaklık teklifinde bulunduğu ifade edilerek, "Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 gün sürecektir" denilmişti.



Şirketin kullanıcıları Twitter'daki mesajların dünden bu yana borsada duran varlıkların borsa dışına transfer
edilemediğinden şikayet ediyordu. Türkiye'de büyük bölümü küçük tasarruf sahibi olduğu tahmin edilen çok sayıda yatırımcı dolar bazında fiyatlandığı, ülkedeki yüksek enflasyona karşı koruma oluşturduğu için gündelik değer artışı ve kayıpların yüksek olduğu kripto para piyasasına yöneldi.

Dünya çapındaki kripto para borsalarının işlem hacimlerini derleyen Coinmarketcap'e göre, işlemler aksamaya başlamadan önceki son gün borsanın günlük işlem hacmi yaklaşık 540 milyon dolardı.

Avukat Kılıç, borsanın aylık işlem hacminin 8 ila 13 milyar dolar arasında değiştiğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dakika dakika Thodex vurgunu
İŞ-YAŞAMDakika dakika Thodex vurgunu
Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı
İŞ-YAŞAMKısa çalışma ödeneği haziran sonuna kadar uzatıldı
Son dakika! Avrupa'dan Binance'e inceleme - Haberler
İŞ-YAŞAMAvrupa'dan Binance'e inceleme
SON DAKİKA! Thodex CEO'su Fatih Özer'den "İŞBİRLİĞİ" açıklaması - Haberler
İŞ-YAŞAMThodex CEO'su: Dönüp adli makamlarla iş birliği ...
SİNSİ VURGUN! Son dakika: Thodex 400 bin TL sermayeyle kurulmuş
İŞ-YAŞAM400 bin TL sermayeyle kurulmuş
SON DAKİKA! Thodex soruşturmasına gizlilik kararı - Haberler
İŞ-YAŞAMThodex soruşturmasına gizlilik kararı
Thodex CEO'su adına açıklamalar yapıldı
İŞ-YAŞAMThodex CEO'su adına açıklamalar yapıldı
Hayvancılık destek ödemeleri bugün başlıyor
İŞ-YAŞAMHayvancılık destek ödemeleri bugün başlıyor
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
İŞ-YAŞAM"Sıkı parasal duruş 'tampon işlevi' görecek"
Merkez Bankası repo ihaleleriyle piyasaya 77 milyar lira
İŞ-YAŞAMTCMB'den iki yeni repo ihalesi