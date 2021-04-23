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Kripto para borsası Thodex'in işlemlerini durdurup, CEO ve Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına çıkması Türkiye'nin gündemine oturdu. Yatırımcılar paralarının akıbetini merak ederken yaklaşık 2 milyar dolarlık varlığın buharlaşma ihtimali doğdu.

MASAK şirketin Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan tüm hesaplarına bloke koydu.

Faruk Fatih Özer ise şirketin internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada hesaplarındaki anormal dalgalanma nedeniyle işleme geçici kapatıldığını; şüpheli durumdaki kullanıcı hesapları netleşince ödemelerin yapılacağını duyurdu. Şirket 20 Nisan'da alt yapı çalışmaları dolayısıyla işlemleri 6 saat süreliğine durduğunu açıklamış ardından 21 Nisan'da ise "yeni bir ortak geleceği" gerekçesiyle işlemlerin kapatıldığını ve bu sürecin 4-5 gün süreceğini duyurmuştu.

Özer dün son olarak ise Türkiye'ye dönerek yetkililerle ş birliği içinde olacağını beyan etti.

Thodex'teki bazı yatırımcıların avukatı olan Oğuz Evren Kılıç borsanın kurucusunun yurtdışına çıktığını ve borsa kullanıcılarının savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Kılıç'ın verdiği bilgiye göre Thodex'in yaklaşık 391.000

aktif kullanıcısı bulunuyordu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelişmelerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'te gerçekleşen ve çok sayıda kişinin mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.

Öte yandan soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alınırken, Reuters İstanbul Emniyeti'nin şirketin kurucusunun Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiğini açıkladığını bildirdi. İstanbul Emniyeti soruşturma kapsamında Thodex binasına

girildiğini ve gerekli işlemlerin yürütüldüğünü söyledi.

MASAK tarafından firmanın Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına bloke konulurken olayda adı geçen kişi ve firma hakkında inceleme başlattı.

Yaklaşık dört yıldır faaliyet gösteren Thodex'in internet sitesinde ilk yapılan açıklamasında "dünya çapında bilinirliği

olan" banka ve fonların borsaya ortaklık teklifinde bulunduğu ifade edilerek, "Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 gün sürecektir" denilmişti.

Dünya çapındaki kripto para borsalarının işlem hacimlerini derleyen Coinmarketcap'e göre, işlemler aksamaya başlamadan önceki son gün borsanın günlük işlem hacmi yaklaşık 540 milyon dolardı.

Avukat Kılıç, borsanın aylık işlem hacminin 8 ila 13 milyar dolar arasında değiştiğini belirtti.