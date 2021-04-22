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Son dakika haberi... Thodex CEO'su: Dönüp adli makamlarla iş birliği yapacağım

Thodex, dünden bu yana işlemleri kapanması ve yurt dışına çıkan CEO'suyla ilgili şirketin ana sayfasından açıklamada bulundu. 700 bin müşteriden sadece 30 binin sorunlu olduğu belirtilen açıklamada şirketin kayıtlarının daha önce de MASAK, SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumların bilgisine sunulduğu ifade edildi. Yurtdışına çıkan Faruk Fatih Özer'in de Türkiye'ye dönüp adli makamlarla iş birliğine gideceği belirtildi

SON DAKİKA! Thodex CEO'sundan yeni açıklama - Haberler

Thodex, dünden bu yana işlemleri kapanması ve yurt dışına çıkan CEO'suyla ilgili şirketin ana sayfasından açıklamada bulundu. Açıklamanın tamamı şöyle:

Yaşamış olduğumuz ,sürece ilişkin olarak kamuoyu ve Thodex Platformumuzu kullanan Sayın kullanıcıları bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki; kamuoyunda şirketim Koineks Teknolojileri A. Ş. ve sahibi olduğu Thodex platformu hakkında ortaya atılan iddiaların bir çoğu mesnetsizdir.

700.000’e yakın kullanıcının işlem yaptığı Thodex platformu bugüne kadar hiç kimseyi mağdur etmediği gibi bundan böyle de etmeyecektir. 2018 yılında şirketimize yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırı neticesinde meydana gelen 25.000.000,00-TL. zararı hiçbir kullanıcımıza yansıtmaksızın şirketimiz kendi imkanları ile tolere etmiş ve yeniden bir siber saldırı olayı yaşamamak için ciddi alt yapı sistem değişikliğine gitmiştir.

Yaşanan süreçte şirketin gerek mali yapısı gerek kullanıcı sayısı dikkate alındığında hem yurt içi hem de yurt dışı bir çok yatırımcının dikkatini çekmiş, uluslararası düzeyde çok ciddi ortaklık teklifleri almıştır. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır. Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak da yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım.

Şirket hesaplarında yapılan incelemede yaşanan siber saldırı olayının devam ettiği ve bir kısım hesap sahiplerinin doğru verilerine ulaşılamadığı tespit olunmuştur.

22.04.2021 günü kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık 391.000 kişinin yaklaşık 2 milyar USD zarara uğratılarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır. İnsaf ve izan sınırlarını aşan bu iddialara acilen cevap vermek açısından bu açıklamayı yapma zaruretim doğmuştur.

Öncelikle; ilk tespitlerimize göre 700.000’e yakın kullanıcımızın sadece 30.000’e yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; öncelikle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum.

Ayrıca; bir takım kişilerin kendilerini uzman olarak tanıtmak suretiyle gerek sosyal medyada gerek basın yayın organları aracılığıyla kamuoyuna 2 milyar USD gibi akla, mantığa ve hesaba uymayan bir tutar ile algı oluşturması da kabul edilebilir değildir. Bırakınız Thode'in işlem hacmini, tüm Türkiye'deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu seviyede değildir.


Nitekim; şirketimizin kayıtları daha önce de MASAK, SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumların bilgisine sunulmuş olup herhangi bir usulsüzlük olmadığı ilgili kurumların kayıtları ile de sabittir.

Bu süreç, gerçeğe uymayan ve abartılı söylemler ile bir iftira kampanyasına dönüşmüş olup hem kullanıcıların hem de şahsımın zararına sebebiyet vermektedir. Zira; bizim tespitlerimize göre 30.000 civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacaktır. Bugün itibari ile piyasa değeri yaklaşık 40 milyon USD olan şirketimiz ticari hayatına devam edebilecek iken kamuoyunda yaratılan mağduriyet algısı neticesinde şirketimizin ticari hayatına devam etmesi engellenmeye çalışılmaktadır.

Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye’ye dönüş yaparak Adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim. Önemle bilinmesini isterim ki; hayatımın hiçbir döneminde ne devletime ne de milletime zarar verecek bir faaliyetim olmadığı gibi böyle bir düşüncenin dahi tarafıma atfedilmesini zul kabul ederim.
Bu suretle; gerek şahsım gerekse de şirketim hakkında yapılan karalama kampanyasına itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.

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