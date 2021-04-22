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Kripto para borsası Thodex dün işleme kapandı ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. 391.000 aktif kullanıcısı olan Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer ise yurtdışına çıktı.

MASAK, Thodex'in tüm şirkete hesaplarına bloke koyarken Faruk Fatih Özer de Türkiye'ye dönerek yetkililerle iş birliğine gideceğini belirtti. Peki Thodex'in hikayesi nedir?

Thodex platformunun sahibi olan Koineks Teknoloji Anonim Şirketi, 14 Eylül 2017 tarihinde kuruldu. 1994 doğumlu Faruk Fatih Özer 23 yaşındayken şirketi 400.000 lira sermaye ile kurdu. Taahhüt edilen 400.000 liranın 100 bin lirası şirket tescilinden önce ödenirken, kalan kısmının ise 24 ay içinde ödeneceği belirtildi.

HİÇ KÂR ETMEDİ

Şirket ilk kurulduğunda merkezi Şişli'deyken, daha sonra 2019 yılında Kadıköy'e taşındı.

Thodex, işlem hacmi bakımından kripto para borsaları arasında Türkiye'de ilk 5'e girerken vergi beyannamesine göre çatı şirketi Koineks bugüne kadar hiç kâr edemedi. Zarar beyan ettiği için 2018 ve 2019 yıllarında vergi ödemedi. 2020 beyannamesini ise henüz yapmamıştı.

3 yılda 391.000'i aşkın aktif kullanıcısı olan Thodex'in bugünkü piyasa değeri ise Faruk Fatih Özer'in yaptığı açıklamaya göre 40 milyon dolara ulaştı.

Faruk Fatih Özer şirketin yönetim kurulunda yer alan tek isim.