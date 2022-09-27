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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Balık tutmak istediler, yüzerek kurtuldular!
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Balık tutmak istediler, yüzerek kurtuldular!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, balık tutan baba ve oğlunun bulunduğu teknenin motorunun alev aldı. Alevler kısa sürede tüm tekneyi sardı. Teknede bulunan baba ve oğlu ise canlarını zor kurtararak kıyı çıktı

Son dakika haberler: Balık tutmak istediler, yüzerek kurtuldular!
Balık tutmak istediler, yüzerek kurtuldular!
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İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesi Uzunyalı mevkiinde bulunan Mağaralar bölgesinde insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

MOTOR KISMINDAN ALEVLER YÜKSELDİ

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, balık tutmak için denize açılan baba ve oğulun bulunduğu teknenin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

BABA İLE OĞLU DENİZE ATLADI

Alevler kısa sürede büyüyerek tekneyi sararken baba ve oğlu denize atladı. Kıyıya yüzerek kendi canlarını kurtarırken teknede alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

TEKNE KÜLE DÖNDÜ

Alevleri görenler durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine ulaştığında tekne tamamen yanarak kül oldu. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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