TCMB, ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Merkez Bankasının verilerine göre aralık ayında cari açık 1.44 milyar dolar oldu. 2018 yılında toplam cari açık ise 27.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında 1.5 milyar dolar cari açık bekleniyordu. 2017 yılında cari açık 47.4 milyar dolardı.

Cari denge Ocak-Kasım'da 26 milyar 185 milyon dolar açık, Kasım ayında ise 986 milyon dolar fazla vermişti. Cari işlemler hesabı ağustos, eylül ve ekim ayında da fazla vermişti. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar, ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla vermişti.

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