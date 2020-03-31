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Güngören'de sahte belgeli medikal malzeme operasyonu!

İstanbul Güngören'de birbiriyle bağlantılı iki firmaya düzenlenen operasyonda çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş laboratuvar test kiti, CE belgesi verilmesi için başkaca firmalardan gönderilmiş maske ve tulumlar ile asılsız düzenlenmiş CE ve laboratuvar sonuç belgeleri ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

güngören
DHA

İlçede bir firma ile onunla bağlantılı başka bir firmanın, İstanbul’un ilçeleri ve çevre illerden gönderilen tıbbi maske, eldiven, tulum gibi medikal malzemeleri analiz etmeden ve herhangi bir laboratuvar testine tabi tutmadan test ve analiz yapılmış gibi gösterdikleri ihbarları üzerine polis ekipleri harekete geçti.

DHA'nın haberine göre firmaların ayırca, bu ürünlerin insan, hayvan, bitki sağlığına herhangi bir zararı olmadığına yönelik uluslararası ülkelerce belirlenen standartlara uygun olduğunun belgesi olarak kabul edilen Conformite European (CE) raporu da verdiği, bu işlem karşılığında ise 750 euro aldıkları iddia edildi.

Bu ihbarlar üzerine geçen Cuma günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Güngören’deki firmaya düzenlenen operasyonda çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş laboratuvar test kiti, CE belgesi verilmesi için başkaca firmalardan gönderilmiş maske, tulum ile asılsız düzenlenmiş CE belgeleri ve laboratuvar sonuç belgeleri ele geçirildi.

Ayrıca iş yeri sahibi Hasan K. (38) ile çalışanları Leyla Ç. (23),Başak B. (26) ve Sultan C. (26) de yakalandı. Ekiplerin yaptığı araştırmalar ve çalışanların beyanları doğrultusunda laboratuvarda herhangi bir test ya da analiz çalışması yapılmadan CE belgesi verildiği belirlendi. Haklarında ‘özel belgede sahtecilik’ ve ‘5607 SKM’ suçlarından aynı gün işlem yapılan Hasan K., Leyla Ç. (23),Başak B. (26) ve Sultan C. (26) adli makamlarca serbest bırakıldı.

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