Kaçak kanser ilacı operasyonu! Piyasa değeri 2.7 milyon TL!

DHA'da yer alan habere göre Fatih, Pendik, Eyüp, Kadıköy ve Avcılar 5 farklı adres, depo ve işyerine yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

PİYASA DEĞERİ 2.7 MİLYON LİRA

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin lira olduğu belirtilen 4384 adet kanser, şeker, mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar ile botoks malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.