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Haberler Gündem 3. Sayfa Kaçak kanser ilacı operasyonu! Piyasa değeri 2.7 milyon TL! - Haberler
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Kaçak kanser ilacı operasyonu! Piyasa değeri 2.7 milyon TL!

İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak olarak Türkiye'ye sokulan, 4 bin 384 adet kanser, şeker, mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar ile botoks malzemesi ele geçirildi. İlaçların piyasa değerinin 2.7 milyon lira olduğu öğrenilirken 6 şüpheli gözaltına alındı

Kaçak kanser ilacı operasyonu! Piyasa değeri 2.7 milyon TL! - Haberler
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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kasım-Aralık ayları içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye ilaç sokan şebekeye operasyon düzenledi.

5 FARKLI ADRESE OPERASYON

DHA'da yer alan habere göre Fatih, Pendik, Eyüp, Kadıköy ve Avcılar 5 farklı adres, depo ve işyerine yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

PİYASA DEĞERİ 2.7 MİLYON LİRA

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin lira olduğu belirtilen 4384 adet kanser, şeker, mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar ile botoks malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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