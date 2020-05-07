AA

Kapalıçarşı Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılmasını önlemek için 23 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılan ve o tarihten itibaren yalnızca Kılıççılar ve Mercan kapılarından esnafın giriş yaptığı Kapalıçarşı açılışa hazırlanıyor.

AA'nın haberine göre, Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yarın düzenleyeceği basın toplantısında açılışa hazırlık dönemi, alınan önlemler ve açılış günü hakkında bilgi verecek.

Basın toplantısı, koronavirüs ilgili gerekli önlemlere riayet edilerek gerçekleştirilecek.

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