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HaberlerGündemSon dakika haberler... Manisa'da çıkan yangında korkunç gerçek!
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Ev yangınında cansız bedeni bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi!

Manisa'nın Soma ilçesinde yangın çıkan evde cansız bedeni bulunan Hüseyin Durmaz'ın öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

manisa
AA

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dünkü yangının ardından bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak tanık ifadelerine başvurdu.

AA'nın haberine göre, yangından kısa süre önce apartmanın önüne hafif ticari araçla gelen bir kişinin, binaya girip çıktığı belirlendi. Hüseyin Durmaz'ın (46) cesedinde yapılan ilk incelemede, bıçak yarası tespit edildi. Durmaz'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, evin de elektrikli sobayla ateşe verildiği saptandı.

Hafif ticari araç Zonguldak'ta bulunurken, araç sahibi A.A. (43) gözaltına alındı. Zanlının Soma'ya getirileceği öğrenildi.

İKİ KATLI EVİ ALEVLER SARMIŞTI

Manisa'nın Soma ilçesinde 2 katlı apartmanın üst dairesinde dün yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, evde Hüseyin Durmaz'ın cesedi bulunmuştu. Ailesi bir süredir Adana'da bulunan Durmaz'ın evde yalnız kaldığı belirtilmişti.

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