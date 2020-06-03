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Trabzon Emniyeti'nin gerçekleştirdiği baskınlarda Yusuf D. ve Ömer T. adlı iki üfürükçü gözaltına alındı. Polis iki şüphelinin üç ayrı adresinde detaylı bir arama yaptı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, polisin yaptığı aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 17 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet fişek, 10 adet MKE yapımı 9mm çapında fişek ele geçirildi. Polis ayrıca arama yaptığı evlerde 2 adet tunç döküm heykel, 1 adet büyük tunç heykel 2 adet tunç plaka, 1 adet üzerinde eski yazı ve işaretlerin olduğu tunç kemer buldu.

EVLERDE MUSKA MALZEMESİ BULUNDU

Yazdıkları muskaların fiyat tarifesini çıkaran iki üfürükçünün özellikle evlerinden birinde yapılan aramada, muska yazmak için 5 adet ceylan derisi, 3 adet tavşan derisi, 3 kavanoz su içinde hazırlanmış muska, çok miktarda muska sarmak için kullanılan jelatin ele geçirildi.

Muska yazmak için kullanılan fiyat tarifesinde en ucuz muskanın 26 TL’ye, en pahalı muskanın ise 179 TL’ye yazıldığı ortaya çıktı. İfadesi alınan iki şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.