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Ferdi Durdu'nun haberine göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 54 yaşındaki Süleyman Levent, cep telefonu ile çektiği video ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Nefes alışı dikkat çeken Levent, sağlık çalışanlarının ilgisinden övgü dolu sözlerle bahsederken, vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 20 Nisan'da taburcu olan, koronavirüs hastalığı tanılı Süleyman Levent'in tedavi görürken çektiği videonun hastane tarafından paylaşılmasını istediği belirtildi. Hastanede tedavi gören ve taburcu olan Levent, çekmiş olduğu videoda, tedavi gördüğü süreçte sağlık çalışanlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade etti. 19 gün hastanede kaldığını ifade eden Levent, teşekkür konuşmasında şunları söyledi:

'ÇALIŞANLARIN İYİ DAVRANDIĞINI ANLATMAK İSTEDİM'

"Bu süreçte benim iyileşmem için hizmet eden, başta doktor, hemşire, hasta bakıcı, temizlikçi olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının Allah yardımcısı olsun. Hepsine canı gönülden teşekkür ederim. Sağlık çalışanlarına Allah'tan yardım diliyorum. Hepsine canı gönülden teşekkür ederim. Bu hastalığın yayılmasını önlemek için hastaneden korkmayalım. Tüm sağlık çalışanlarının sizlere çok iyi davrandığını anlatmak istedim. Yaklaşık 20 gündür beni, bir baba, amca, dede ve dayı olarak gören ve bana bu şekilde hizmet eden tüm çalışanları tebrik ediyorum. Hepsine sağlık ve afiyet diliyorum."

'TÜM ÇALIŞANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan paylaşımda ise, "Şifa ile taburcu ettiğimiz Süleyman Beye ve tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. O'na ve diğer hastalarımıza çok iyi bakan, büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan, gece gündüz demeden mesaisine devam eden tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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