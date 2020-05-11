Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Mehmet Akarca’nın Yargıtay Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğu boşalmıştı. Yeni Başsavcıyı belirlemek için Yargıtay Genel Kurulu’nda yarın seçim yapılacak.

7 İSİM ADAY OLDU

Fevzi Çakır'ın haberine göre Başsavcılık için 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil, 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay, 14. Ceza Dairesi Başkanı Bekir Şahin, 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin, 2. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Akif Öndaş, 5. Ceza Dairesi Üyesi Veli Dalgalı ve 7. Ceza Dairesi Üyesi Alper Yükselen Bikirli aday oldu.

CUMHURBAŞKANI 5 İSİMDEN BİRİNİ ATAYACAK

7 adayın yarışacağı seçimde en fazla oyu alan 5 isim Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu isimlerden birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atayacak. Yeni Başsavcı 4 yıl süreyle görev yapacak.

DURGUN TEK ADAY

Yargıtay Genel Kurulu’nda yarın önemli bir seçim daha yapılacak. Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu Üyeliği’ne bir isim seçilecek. Seçime eski HSK Üyesi ve 11. Hukuk Dairesi Üyesi Mehmet Durgun tek aday olarak girecek. Türkiye’nin sınai mülkiyet konusunda ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlanmasını amaçlayan Fikri Mülkiyet Akademisi 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile kuruldu.