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Hamas, Neo-Nazi saldırısını kınadı

HABERTURK.COM

Gazze'de kontrolü elinde bulunduran Hamas örgütü, Almanya'nın Halle kentinde aşırı sağcı Stephan Balliet tarafından düzenlenen sinagog saldırısını kınadı.

Stephan Balliet

Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Konseyi Başkanı Basem Naim, Almanya'nın Halle kentinde yaşanan sinagog saldırısını kınadı.

Stephan Balliet adlı 27 yaşındaki Neo-Nazi, Salı günü Halle kentindeki sinagog ve yakınlarında bulunan Türk dönercisinde düzenlediği silahlı saldırılarda 2 kişiyi öldürmüştü.

Naim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya'daki sinagog saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı terörizmin herkes için tehlike olduğunu ve dinle ya da ulusla alakalı olmadığını kanıtlıyor. Filistin terörün acısını en fazla hissedendir" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Gazze'nin Sağlık Bakanı olarak görev yapan Naim, sosyal medya üzerinden sık sık İsrail karşıtı mesajlar paylaşıyor.

İNTERNETTE RADİKALLEŞTİ

Alman basını, saldırının ardından yaralı yakalanan Balliet'in internet üzerinden aşırı sağcılarla iletişime geçtiğini ve yıllar içerisinde radikalleştiğini yazdı. Balliet'in başka Neo-Nazilerle kapalı forumlar üzerinden bağlantıya geçtiğini gösteren bulgular bulunuyor.

Eylemini internetten canlı yayınlayan Balliet'in, saldırıdan bir hafta önce yayınladığı manifestosunda da Halle'deki sinagogu yakmayı planladığını itiraf ettiği ortaya çıkmıştı.

TÜRK ÇALIŞANLAR SON ANDA KURTULDU

Balliet'in hedef aldığı dönercideki saldırıdan kurtulanlar arasında büfenin Türk kökenli çalışanları Tekin ve İsmet kardeşler de bulunuyor. Bild gazetesi, iki kardeşin de, Balliet'in restorana el bombası atmasının ardından dışarı kaçtıklarını kaydetti.

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