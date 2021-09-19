İşte sağanak beklenen bölgeler ve iller!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalması beklenen hava sıcaklığının, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise, genellikle batı ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON, 26°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM, 25°C
Parçalı bulutlu
KARS, 25°C
Parçalı bulutlu
MALATYA, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, akşam batısı güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m,Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, zamanla güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğu , zaman zaman güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatı, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, öğleden sonra 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Akdeniz'in batısı 2,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.
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