İşte sağanak beklenen bölgeler ve iller! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalması beklenen hava sıcaklığının, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise, genellikle batı ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON, 26°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 25°C

Parçalı bulutlu

KARS, 25°C

Parçalı bulutlu

MALATYA, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, akşam batısı güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m,Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, zamanla güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğu , zaman zaman güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatı, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, öğleden sonra 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Akdeniz'in batısı 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.