İçişleri Bakanlığınca, bir haftada 4'ü sözde üst düzey olmak üzere 46 teröristin iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son bir hafta içerisinde (27 Ağustos-03 Eylül 2018); İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 4’ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 (26 Ölü, 8 Sağ/Yaralı, 12 Teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 2.290 operasyon yapıldı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 286 terör (PKK/KCK 104, sol 8, DEAŞ 21, FETÖ/PDY 153), 3.273 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 101 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3.660 kişi gözaltına alındı.

Son 1 haftada yurt içinde aralarında içişleri bakanlığı aranan teröristler listesinde bulunan; yeşil kategoride aranan; Haki (K) Deniz Yüksel (Diyarbakır – ölü), gri kategoride aranan; Leheng Dersim/Adil (K) Merdan Rüştü Ovalıoğlu (Şırnak – teslim), Baran Dersim (K) Cihan Gerçek (MLKP) (Tunceli – ölü), ile sözde yönetici olan Mazlum Pling (K) Abdülhamit Özbahçeci adlı teröristlerin de bulunduğu 4’ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 (26 ölü, 8 sağ/yaralı, 12 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.



ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

Yapılan operasyonlar neticesinde; 13 sığınak / barınak / mağara (Van 5, Hakkâri 3, Batman 1, Muş 1, Siirt 1, Şırnak 1, Tokat 1) kullanılamaz hale getirildi. 12 ağır ve uzun namlulu (1 füze/roketatar, 4 m-16, 7 kalaşnikov/piyade tüfeği) silah, 11 adet el bombası, 160 kg patlayıcı madde, 5 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. 1.123 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş,

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2.535 operasyonda; 607 kg Esrar, 256 kg eroin, 0,5 kg kokain, 2,6 kg sentetik kannabinoid, 3,14 kg metamfetamin, 10.014 adet ectasy, 244.756 adet captagon, 681 adet sentetik ecza, 131.957 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca; 222.381 paket kaçak sigara, 25.080 lt kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3.273 kişi gözaltına alındı.

DİĞER OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 407 şüpheli gözaltına alındı. 84 kg esrar, 1.6 kg eroin, 2.58 kg sentetik kannabinoid, 0.4 kg kokain, 3.7 kg metamfetamin, 10.010 adet ectasy, 1.256 adet Captagon, 678 adet sentetik ecza, 377 kök kenevir ve 24 adet tabanca/tüfek ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadelede; terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 274 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 178 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadelede; 554’ü denizlerde olmak üzere toplam 8.033 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 101 organizatör gözaltına alındı.

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