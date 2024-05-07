Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Ukrayna'dan Mısır'a giden ALEXIS isimli yük gemisinin makine arızası yaparak Haydarpaşa Mendireği önlerinde karaya oturması nedeniyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Geminin kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

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Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeyken İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı;