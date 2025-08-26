Habertürk
        İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor

        İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor

        İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'u arama çalışmaları devam ediyor. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına gönderdiği yazıda, Svechnikov'un kimlik ve adres bilgisinin tespit edilmesinin yanı sıra yarış sırasında alınan görüntüler ile gereken tüm kamera kayıtlarının toplatılıp gönderilmesini istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 13:40 Güncelleme: 26.08.2025 - 14:09
        Kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor
        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'u arama çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​

        İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor.

        Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince, Rus sporcuyu aramak için yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere Boğaz'da detaylı arama yapılıyor.

        REKLAM

        Öte yandan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının, Rus sporcunun kaybolmasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

        SAVCILIK KAMERA KAYITLARINI İSTEDİ

        Soruşturma kapsamında savcılık, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına gönderdiği yazıda, Svechnikov'un kimlik ve adres bilgisinin tespit edilmesinin yanı sıra yarış sırasında alınan görüntüler ile gereken tüm kamera kayıtlarının toplatılıp gönderilmesini istedi.

        Kaybolan Rus sporcunun yakınlarının tespit edilerek mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını talep eden savcılık, Svechnikov'u tanıyan ve aynı yarışma organizasyonunda yer alan kişilerin de belirlenip bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınması talimatını verdi.

        Savcılık, otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da araştırılmasını talep etti.

