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İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
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HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Akşener'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Sizce bir bakan yardımcısı neden 3 ayrı yerden maaş alır? Gençler işsiz ve çaresizken bir bakan yardımcısı nasıl ayda 314 bin lirayı cebe indirir? İşi milletine hizmet olan bir kişi nasıl utanmadan milletin cebinden çıkan o paraları yiyebilir? Aksırıncaya kadar, tıksırıncaya kadar yiyorlar. Gördükleri her makama çöküyor, buldukları her maaşı cebe indiriyorlar. Saray bürokratları ballı maaşlarla günlerini gün ederken, vatandaşa kemerleri sıkın diyor.

Bay kriz çıkıyor, sağlıklı yaşam tavsiyeleri veriyor. Meşhur manda yoğurdunu izlediniz. Her şeyoloji profesörü Sayın Erdoğan her şeyden bir kibrit kutusu anlar. Gün gelir ekonomistim der, gün gelir doktorlara hekimlik öğretir. Bay kriz son olarak yaşam koçluğuna soyundu. Diyetisyenler panikte. Niye, çünkü şifaymış. Bu şifa bir asgari ücretlinin hanesine nasıl girecek belli değil.

Sayın Erdoğan senin sınırlı tarih bilginde bulunmaz ama, Türk'ün devlet anlayışında vatandaşını refah içinde yaşatmaktır. Bari tarihimize kulak ver. Senin görevin milletimize yatmadan önce yeme tavsiyesi değil, karnı tok yatağa girmesini sağlamaktır.

Geleneksel AK Parti israf festivali tüm şaşasıyla sürüyor. Hala ceketimi assam seçilirim havasındalar, ülkeyi hala şahsi şirketi, vatandaşı da marabaları olarak görüyorlar. Varsın giderayak çanak çanak yemeye devam etsinler, yarın yokmuş gibi çalıp oynamaya devam etsinler. Bu devletin de bu ülkenin de gerçek sahibi millet olduğunu anladıkları, okkalı tokatla sarsılacakları o kutlu güne çok az kaldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ TEPKİSİ

Siyasi partilerin bir iddiası olur, ya donanımlı kadroya göreve talip olursunuz, ya daha iyi bir sistem önerisiyle talip olursunuz ya da işçilere, gençlere daha iyi şartlar sağlamak için göreve talip olursunuz. Yani koltuğa değil, göreve talip olursunuz. Kişisel çıkarlar için değil, milletin çıkarları için talip olursunuz.

Milletinin tamamına hizmet etmek için çalışmaya başlarsınız. Buradan bay kriz ve arkadaşlarının başımıza musallat ettiği bu ucube sistemi yapanlara soruyorum; bir savcı çıkıp soruşturma açabilseydi bakanlar hesap vermek zorunda olsaydı yolsuzluk kanser gibi yayılabilir miydi? Çifçiler kredi alamazken, eş dost televizyon satın alsın diye kredi verebilir miydi? İhaleler denetime tabi olsaydı 1,5 milyar liralık köprüye 13 milyar lira gelir garantisi verebilir miydi? Ülkenin kurumlarına sızmış ahlaksızlar, kaynakları böyle sömüremezdi.

Bizim hedefimiz ahlaksızlığı ödüllendiren bu ucube sisteme son verip, Türkiye'ye yaraşır bir sistemi getirmektir. Devletler ahlaksızlıkla yıkılır. Bizim derdimiz yok edilen o ahlakı geri kazanmaktır. Rüşvetçilerin caka sattığı, yüzsüzlerin dolaştığı o sistemi söküp atmaktır.

PARLAMENTER SİSTEM TEKLİFİ

6 parti olarak kurumsal ve fikri farklılıklarımıza rağmen bu yolda çok önemli adım attık. Görüyoruz ki bu tablo Cumhur İttifakı bileşenlerinin canını çok sıkıyor. Şimdiye kadar yürüttükleri siyaset dağıldı, rahatları bozuldu. Bu rahatsızlıktan olsa gerek bir dumur hali iktidarı esir almış durumda. Aday belli olmadan yapılan toplantıların anlamsız olduğunu söylüyor. Sorun bu kafa yapısının ta kendisi. Biz yeni tek adam belirlemek için bir araya gelmedik. Bu ucube sistemden kurtulmak için bir araya geldik. Türkiye'nin kuvvetler ayrılığına dayalı hukuk sistemine ihtiyacı var. Anlamadıkları gerçek bu. Adalet, demokrasi, kalkınma, zenginleşme en başta sistem sorunudur. Türkiye bu sistemle daha fazla yönetilemez.

Kim başa gelirse gelsin, işleyen bir sistem kurmaktır. Bu kim aday olacak tartışmasından çok daha ileri görüşlü bir tartışmadır. Onlar masanın şekliyle, altıyla, üstüyle, örtüsüyle uğraşıyor biz milletimin ihtiyaçlarını konuşuyoruz. Biz İYİ Parti olarak devletimizin kuruluş kodlarını hatırlatmaya devam edeceğiz. Ortak aklı ve ortak faydayı esas alarak, makulde buluşarak sıkıntıları konuşmaya devam edeceğiz.

ÇİFTÇİLERİN SIKINTILARI

26 aydır memleketimiz il il geziyoruz. Her hafta iktidarı sokaklardan yükselen sesi dinlemeye çağırıyoruz. Bu çağrılarımız birilerinin sinirine dokunmuş. Geçtiğimiz hafta Tokat'ta bir çiftçi buluşması düzenlendi. Bu adımı en derin hislerle tebrik ediyorum. Madem bizi dinlemeye başladınız, bir sonraki buluşmayı da bakanlarınızla görüşemeyen, sesini duyuramayan çiftçilerimizle yapmanızı bekliyoruz. Hatta bu yayını canlı olarak izlemek istiyoruz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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