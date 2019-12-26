İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Büyükşehir Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre, gece kulübünde eğlenen Afrika uyruklu grupla mekan sahibinin yakınları arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yabancı grup dışarıya çıkarılmak istendi.
YÜZÜNE TEKME ATIP DÖVDÜLER
DHA'da yer alan habere göre bu sırada gruptakiler ile eğlence mekanının güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıktı. 6 kişilik grup yaka paça dışarı çıkarılırken, güvenlik görevlisi merdivenlerde bekleyen gruptaki bir kişinin yüzüne tekme attı.
Gruptakiler hızla kaçmaya çalışırken yakalanan 2 kişi içeriden sopalarla çıkan güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı.
İKİ KİŞİ FECİ BİÇİMDE DÖVÜLDÜ
5 Mayıs'ta yaşanan görüntüleri yeni ortaya çıkan olayda 2 kişi tekme ve sopalarla feci şekilde dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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