Dünya, artık yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulmasını bekliyor. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek.
Bu gök olayı sırasında Ay kızıl bir görünüme bürünecek. Kuzey Amerika dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek olan tutulma, ocak ayındaki 'Süper Mavi Kanlı Ay' tutulmasından 27 dakika daha uzun sürecek.
TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK
'Kanlı Ay' tutulması Antartika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan çıplak gözle gözlenebilecek. Tutulma Türkiye'den de izlenebilecek.
Tutulma bugün saat 20.13'te başlayıp yarın sabaha karşı 02.30'da sona erecek. 4 saat sürecek alan tutulma sınasında 22.30-01.13 saatleri arasında Ay tamamen kararacak.
İŞTE AY TUTULMASI SAATLERİ
Gölgeli Ay tutulmasının başlangıcı: 20.14
Kısmi Ay tutulmasının başlangıcı: 21.24
Tam Ay tutulmasının başlangıcı: 22.30
Maksimum tutulma anı: 23.21
Tam Ay tutulmasının bitişi: 00.13
Kısmi Ay tutulmasının bitişi: 01.19
Gölgeli Ay tutulmasının bitişi: 02.12