Dünya Kanlı Ay Tutulmasına kilitlenmiş bekliyor. Merak edilenlerden biri de bu doğa olayının üzerimizde yaratacağı etkiler.

Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; uzmanlar, Ay tutulmasının tıbbi yönden bir özelliği olmadığını, buna karşın Ay’ın evrelerinin kişi üzerinde çeşitli etkileri olduğunu gösteren çok sayıda çalışma bulunduğunu söylüyor. Bunlar, “astrofiziksel bilimsel etkiler” olarak değerlendiriliyor ve Ay - insan ilişkili en önemli bağlantının, kadınların âdet döngüsü olduğu belirtiliyor.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Yapay ışıkların yaşamımızda bu kadar baskın olmadığı ve geceyi ay ışığının aydınlattığı dönemlerde, Ay’ın evreleri ile âdet döngüsü arasında doğrudan bir ilişki olduğu düşüncesi yaşamımızda yapay ışıkların etkisi ve modernleşme ile ortadan kalktı” diyor.

ŞİZOFRENİ DOLUNAYDA YÜZDE 1.8 ARTIYOR

1960’larda yapılan bir çalışmada, kanama düzensizliği olan kadınların, periyotlarının ortalarında ay ışığına benzer bir ışıkla 3-4 gün boyunca uyutulduklarında bu düzensizliklerinin düzene girdiği görülüyor. Ayın evreleriyle doğum sıklığı ve bazı hastalıklar arasında bir ilişki tespit edilemese de şizofreni ve benzeri akıl hastalıklarının dolunayda yüzde 1.8 oranında arttığını gösteren araştırmalar bulunuyor.

UYKU BEYİN DALGALARI YÜZDE 30 AZALIYOR

Dolunay döneminde uyku sorunlarında da artış oluyor. Bu dönemde uyku beyin dalgalarının yüzde 30 azaldığı, uykuya ortalama 5 dakika daha geç girildiği ve kanda uyku hormonu melatoninin azaldığı tespit ediliyor. Aynı dönemde laboratuvar bulgularına ek olarak, kişilerde uykuyla ilgili yakınmaların arttığı görülüyor. Araştırmalar bu etkilere sadece gezegende yaşayan insanlarda değil sineklerden kemirgenlere kadar pek çok canlı üzerinde de rastlandığını gösteriyor.

DOLUNAYDA HAYVAN ISIRMALARINA DİKKAT!

Ay’ın evreleriyle; suç, trafik kazaları, intihar girişimleri ilişkisi üzerinde yapılmış birçok çalışma bulunuyor. Bunun sonucunda bazı evrelerde artan kontrolsüz davranışların sadece insan türüne özgü olmayıp hayvanların duygu durumunda da gelgitlere neden olduğu belirtiliyor. Kedi, köpek, fare, at gibi hayvan ısırmalarının, dolunay zamanında belirgin şekilde artması da bunu gösteriyor.

SUÇ ORANLARINDA ARTIŞ

Araştırmalarda Ay’ın evreleri ile intihar ve cinayetler arasında bir kümelenme tespit edilememese de, birçok benzer araştırma, özellikle dolunay zamanı artıp hemen öncesinde ve sonrasında pik yapan bir suç eğiliminin varlığının kesin olduğuna işaret ediyor.

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AYIN EVRELERİ NELER?

Ay’ın evreleri, Ay döngüsüne göre 1-7 gün yeniay, 8-14 gün ilk dördün, 15-21 dolunay ve 22-29 son dördün olarak adlandırılıyor. İnsanların binlerce yıl içinde bu evrelerle ilgili davranış şekilleri ve beceriler kazandıkları belirtiliyor. İşte evrelerin özellikleri;

Yeniay; Gelişmeyi ve canlılığı simgeliyor. Yeni girişimlere açık olan bu dönem bir diyete başlamak için uygun görülüyor. Bunun; barışmalar, dua ve meditasyon için de elverişli bir zaman olduğuna dikkat çekiliyor.

İlk dördün; Yeniay döneminde alınan kararlar uygulamaya sokuluyor. Bir beslenme ve yapılanma dönemi olarak güçler pekiştiriliyor. Hayvan çiftleştirme, parasal işler ve yuva kurmak için uygun olan bu zamanda bitkiler daha iyi kökleniyor.

Dolunay; Ay’ın etkisinin en yüksek olduğu dönem olarak görülüyor. Bu dönemde her şey daha yoğun ve daha bereketli hale geliyor. Bal üretimi, sebze ve meyveden konserve yapmak için en uygun zaman olarak biliniyor. Bu dönemde kişiler arası, aile içi veya toplumsal kavgalar kolaylıkla şiddete dönüşebiliyor.

Son dördün; Hafifletme dönemi olarak tanımlanıyor. Bu dönem fazlalıkların atılması özelliğiyle bedensel ve ruhsal sorunlardan kurtulma ve rahatlamanın en uygun zamanı olarak görülüyor. Ameliyatlar ve diş randevuları için de uygun olduğu hatırlatılıyor.

AYIN EVRELERİ VE SAĞLIĞIMIZ

Dolunay ve hemen öncesinde acil kalp ana damarı yırtılması (çıkan aort diseksiyonu) ameliyatı olan kişilerin yaşamda kalma oranlarının daha yüksek olduğu tespit ediliyor. Aynı dönemde ameliyat olanlarda ameliyat nedeniyle hastanede yatma süresi daha kısa oluyor. (10 güne karşılık 14 gün) En yüksek ölüm oranları ilk ve son dördün dönemindeki ameliyatlarda tespit ediliyor. Yıllar önce yapılan bir çalışmada, ayın ilk ve son dördünde acil kalp - damar cerrahisine alınan hastalarda da ölüme eğilim görüldüğü belirtiliyor.

'KANLI AY'A KİLİTLENDİK

BÜYÜK İKRAMİYE İÇİN ŞANSINIZI DOLUNAYDA DENEYİN

Dolunayın, dünyanın jeomanyetik alanında değişikliğe neden olduğu ve bunun da beyni etkileyerek, sezgi ve duyu dışı algılamaları artırdığı öne sürülüyor. Meraklı ve kumarhaneci arkadaşı olan bir bilim insanı, dört yıllık kumarhane kayıtlarını inceliyor ve 6 en önemli jackpot’un (en büyük ikramiyenin oynayana çıkması durumu) 4’ünün dolunay zamanında olduğunu tespit ediyor. (Bu olasılığın 16 binde 1 olduğunu söyleyelim)

Yine çok sayıda araştırmadan çıkan ortak sonuçta, rulet, blackjack ve diğer oyunları, dolunaydan 3 gün önce veya sonra oynayanların daha çok kazandığı tespit ediliyor. Ortalama kumarhane ödemeleri (oynayanın kazandığı) dolunay zamanında yüzde 78.5 iken, hilalden bir hafta önce ve sonra yüzde 76.5’a düşüyor. Özetle, dolunaya yakın günlerde şans oyunları oynayanların kazanç oranları yüzde 2 artıyor ve bu sonuçlar dolunayda kazanma şansınızın daha yüksek olduğunu gösteriyor.