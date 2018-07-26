27 Temmuz 2018 saat 22.20’de 04 derece Kova burcunda bir Tam Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulma 21. yüzyılın en uzun tutulması olarak tarihe geçecek. 1 saat 43 dakika sürecek olan tutulma Afrika’nın çoğu bölgesinden, Ortadoğu’dan, Güney Asya’dan, Hint okyanusundan, Güney Amerika’nın doğusundan ve Türkiye’den izlenecek.
Bu tutulmayı diğerlerinden farklı kılan bir olay daha, Mars gezegeninin 2003’ten bu yana Dünya’ya çok yakın bir noktada bulunuyor olması. 21 Temmuz- 03 Ağustos arasında ve elbette tutulma zamanında Mars’ı gökyüzünde gözlemleyebiliriz. Bu tutulmayı İstanbul’dan izlemek isteyenler 20.15’te başlayan tutulmayı 22.30- 23.30 saatleri arasında daha rahat gözlemleyebilirler.
Kova burcunda oluşan tutulma yeni keşifleri, buluşları, ilişki ve sosyal formları karşımıza getirebilir. Toplumsal olarak özgürleşme, liberalleşme isteğimiz artabilir. Eski ilişkiler bu süreçte yenilenir, hiç beklenmedik toplantılar, buluşmalar, sosyal çevre görüşmeleri, arkadaşlık ilişkileri, internet bağlantıları devreye girebilir.
Kova burcu astrolojide devrimleri, icatları, bilimi, bilim adamlarını, teknolojiyi, bilgisayar, elektrik, elektronik, sivil grupları, astrolojiyi, dostlukları, arkadaşlıkları, liberal düşünceyi, demokrasiyi, toplumu ilgilendiren her tür idealizmi, hümanizmi temsil ettiğinden bu alanlardaki konuların hayatımızda hızlanacağını ve değişimlerin bu alanlardan geleceğini söyleyebiliriz.
Reformist tavırlar öne çıkabilir. İş gücü, emek gücü yine bu tutulmanın konusu olabilir. Bu alanda grevlere ve başkaldırışlara rastlayabiliriz. Her yaptığımız işte insanlığa hizmet etmek için yola çıkabiliriz. Entelektüel motivasyonlarımız artabilir.
Hava gurubu tutulmaları yüksek rüzgarlar, yıkıcı fırtınalar, yabancı ülke ilişkilerinde ve ittifaklarla anlaşmalarda bazı sıkıntıları ortaya çıkarabilir. Havacılık sektöründe bazı sorunlara, uçak kazalarına, kalp tansiyon, dolaşım sistemi problemlerine, ayak bileği, bacağımızın alt bölümlerindeki sıkıntılara açık olabiliriz.
Bu tutulmada Ay Kova burcunda ilerlerken diğer yandan Mars gezegeniyle kavuşum halinde olacak. Ay, Dünya astrolojisinde halkı ve toplumları temsil ettiği için tutulma haritasının yükselen yöneticisi Mars’la birleşmesi toplumsal ve sosyal ilişkilerde, demokratik adımlarda tartışmaları, isyanları, savaşı, mücadeleyi, patlamaları, kazaları ve yangınları tetikleyebilir.
Yine yerleşimle ilgili konular, önemli bir insanın vefatı ya da önemli bir kişiye yapılacak suikast girişimi devrede olabilir. Bu tutulmada bizi zorlayacak bir T-kare açı kalıbının devrede olması ve çıkış noktasında Uranüs gibi devrimci ve beklenmedik gelişmeleri hayatımıza taşıyacak bir gezegenin olması ani, değişik, farklı ve hızlı olayların içine bizi çekebilir.
Değişimleri kolay karşılayamayacağımız, esnek olmakta zorlanacağımız bir dönemdeyiz. İçimizde tuttuğumuz, biriktirdiğimiz konu ve olaylar, eylemlerimizin farklı sonuçlarıyla karşımıza gelebilir. Kendi iç öfkemizi başkalarına yönlendirmekte çekinmeyebiliriz. Ülke içinde iktidar ve muhalefet arasında gerilimler bu dönemde daha da artabilir.
Topraklarımızı ve sınırlarımızı ve kendi gücümüzü, vicdani değerlerimizi önemsememiz gereken bir süreçte olacağız. Oldukça duygusal, savunmacı davranışlar sergileyebilir, dünya gözünde vereceğimiz hızlı ve ani kararlarla ülke olarak bizi zora sokacak adımlar atmaya meyilli olabiliriz.
Kova burcu Hermetik Astrolojide köprülerle bağlantılı olduğu için köprüleri ilgilendiren konular, kanallarla ilgili projelere, köprülerde oluşacak olaylara bu dönemde dikkat etmeliyiz.
Ayrıca köprü görevi gören insanlar, danışmanlar ve arabuluculuk yapan kişiler ve firmalar bu tutulmadan fazlasıyla etkilenebilirler. Yine vergi, faiz, kaynakların kullanılması, dış borçlanmalara, parasal meselelere, toplumu, yığınları ilgilendirecek önemli olaylara açık bir dönem.
Astrologlardan Raphael’e göre deprem ve yer hareketleri gezegenlerin ve kuyruklu yıldızların Dünyaya ve Güneş’e en yakın oldukları noktalarda gerçekleşebilir. İhtimallerden bir tanesi budur. Yine depremler ve yer hareketlerinde işin içinde Uranüs- Satürn- Jüpiter- Mars gezegenleri ve birbirleriyle temasları bulunur ve bu gezegenler Boğa ve Akrep burçlarında olduğunda daha net ortaya çıkar.
Mars Dünya’ya en yakın noktadan geçecek (perihelion) ve T- karenin apex’inde bulunan Uranüs Boğa burcunda, hem Güneş’e, hem Ay’a, hem de ay sonunda ve ağustos başında Mars’a sert açılarla kafa tutacak.
Bu yüzden yer hareketlerinde artışlar görülebilir. Eylül ortaları itibaren bu noktalar düzelen Mars’la beraber yeniden tetiklenecek. Yine de tüm bunlar olasılıklar dahilinde hemen panik yapmayalım.
Dünya ülkelerine bakacak olursak; önümüzdeki dönemde bu tutulmanın etkileriyle İran’ı, İsrail’i ve Rusya’yı çok konuşacağız.
Dünya astrolojisini bir kenara bırakarak kişisel seviyede bu tutulma zamanında iç hırslarımızı, doyumsuzluklarımızı iyi dengelememiz gerekecek. Erkek figürlerinde, ailemizde amca, dayı, erkek kardeş, abi gibi kişilerin hayatında zorlanmalar, sıkıntılar, hastalıklar veya kayıplar yaşanabilir.
Vereceğimiz duygusal tepkilerde adaleti, toplumu düşünmeden atılacak adımlar karmamızda ve gelecek adımlarımızda büyük boşlukları ve gedikleri ortaya çıkarabilir.
Bu dönemde geçmiş ve şimdi, şimdi ve gelecek için köprü görevini üstlenmeli, insanlar arası ayrılıklardan, ikilemlerden, kararsızlıklardan kendimizi uzak tutmalıyız. Karşılaşacağımız olaylara vereceğimiz tepkiler yaratıcı bir o kadar açık ve egosuz olmalıdır.
Unutmayalım geri giden gezegenler enerjiyi içsel olarak keşfetmemizi ve algılamamızı sağlar. Ayağımıza dolanan işler, tam da hız almışken bizi yavaşlatmaya çalışan takıldığımız ağlar, vücudumuzun hastayken bize verdiği sinyale benzer.
Bu sinyali doğru okur, işin gerçeğine ulaşır ve bizi aşağıya çeken durumlardan kendi çabamızla kurtulabilirsek o zaman hayatımızda yeni kapılar aralayabiliriz. Ama sinyali susturmak için geçici çözüm adına ağzımıza bir ilaç atarsak, ömür boyu o ilacı kullanmadığımızda aynı semptomlar ve durumlarla karşılaşır kendi bitmeyecek kader döngümüzde dolanırız.
SEÇİM BİZLERİN ELİNDE!
Herkese aydınlık, farkındalığı yüksek, hırslardan uzak, kızgınlıklarımızı kendi içimizde halledebildiğimiz, kendimize aşırı yüklenmediğimiz ve toplumsal gerginliklerden mümkün olduğunca uzak duracağımız bir tutulma diliyorum. Bu arada gökyüzünde oluşacak bu görsel şöleni sakın kaçırmayın.
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