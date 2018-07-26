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Yine yerleşimle ilgili konular, önemli bir insanın vefatı ya da önemli bir kişiye yapılacak suikast girişimi devrede olabilir. Bu tutulmada bizi zorlayacak bir T-kare açı kalıbının devrede olması ve çıkış noktasında Uranüs gibi devrimci ve beklenmedik gelişmeleri hayatımıza taşıyacak bir gezegenin olması ani, değişik, farklı ve hızlı olayların içine bizi çekebilir.